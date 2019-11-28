"Ещё не сдохла". Гоген Солнцев унизил 64-летнюю жену, которую бросил в больнице

38-летний шоумен подтвердил, что его супруга находится в медучреждении. Однако высказался о ней в очень резкой форме.

Недавно появилась информация, что 64-летняя Екатерина Терешкович серьёзно больна, "еле дышит" и обрита налысо. При этом муж совсем не торопится её навещать и в целом забыл про жену. Сама Екатерина на звонки не отвечает, пишет Starhit. И Гоген тоже не спешит раскрывать подробности, однако всё же высказался о ситуации.

Шоумен подтвердил, что Екатерина лечится в клинике, и уже не в первый раз. Про диагноз Солнцев говорить отказался, но грубо отметил, что его преклонного возраста супруга ещё жива.

Она давно мотается по медицинским учреждениям, это не первая её больница. Я не могу комментировать никакие медицинские диагнозы, но проблемы со здоровьем есть, как и у всех в таком почтенном возрасте. Но ещё не сдохла Гоген Солнцев

О браке неординарной пары стало известно в начале 2018 года. Личная жизнь супругов сразу заинтересовала многих, и их стали приглашать на популярные передачи, пишет uznayvse. Влюблённые то расставались, то сходились снова. При этом Гоген утверждал, что его не волнуют возраст и внешность жены и ему важнее духовная близость. Однако Екатерина всё равно легла под нож пластического хирурга, чтобы порадовать любимого.

Жена Гогена Солнцева серьёзно больна, и врачам пришлось обрить её налысо