"Воскресший Гоголь" шокировал звёзд на церемонии открытия ММКФ — видео

В центре столицы на несколько часов ограничили движение ради десятков звёзд кино, прибывавших к театру "Россия". Традиционно 39-й Московский международный кинофестиваль открыли актёры и кинодеятели, продемонстрировав свои лучшие вечерние туалеты на красной ковровой дорожке. Однако взгляды журналистов и гостей приковали отнюдь не шикарные платья актрис, а человек в образе Гоголя, испачканный землёй. Как удалось выяснить паблику Super, "воскресший Гоголь" прибыл на кинофестиваль, чтобы познакомиться с актёрами, когда-либо сыгравшие писателя. Помимо отзывов о работе "Гоголь" раздал несколько томов легендарных произведений со своим автографом. Также актёр приглашал гостей ММКФ на премьеру фильма "Гоголь. Начало", уверяя, что именно в этой картине можно будет увидеть достоверного и в то же время неожиданного Николая Васильевича.