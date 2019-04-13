Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд

Читайте также

Головоломка на визуальные навыки: только 1% людей может решить её за 10 секунд

2133

Найдёте ли вы иголку в стогу сена? Компания Buzz Bingo создала головоломку, которую за 10 секунд может решить только один процент жителей Великобритании. А что насчёт россиян?

На десяти красочных изображениях отсутствует один фрагмент, и задача заключается в том, чтобы его найти. Правильные ответы находятся в самом конце головоломки.

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

Правильные ответы (не подсматривайте раньше времени):

<p>Фото: © Buzz Bingo</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×