Простой математический пример развязал войну в Twitter, а вы сможете его решить?

Последние несколько дней всё сообщество соцсети Twitter бурлит, поделившись на два лагеря, а всему виной — лёгкий пример. Пользователь Em выложил его, подписав: "А ну-ка, решите это". Его подписчикам только фыркнуть оставалось, ведь пример слишком простой. Всем ясно, что правильный ответ 16.
О нет, милый, выходит единица
Пользователь "Твиттера"
Да блин, очевидно же, что 16!
Пользователь "Твиттера"
Единица — единственный верный ответ, алё
Пользователь "Твиттера"
Вот так и началась битва не на жизнь, а на смерть. И главное, что ответа было всего два — 16 и 1. Позже некоторые здравомыслящие пользователи попытались разобраться, откуда такой разнобой, и нашли причину, пишет The Mirror.
Ребят, просто кто-то считает по PEMDAS, а кто-то по BODMAS, успокойтесь!
Пользователь "Твиттера"
Дело в том, что в американских школах обучают двум системам решения — в зависимости от учителя. По большому счёту они обе одинаковы — кроме одного пункта: в PEMDAS умножение идёт впереди деления, а в BODMAS — наоборот.
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