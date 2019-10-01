В Приморье показали фото "невидимого леопарда", окончательно сломав всем мозг

Недавно в "Твиттере" появилось фото из индийского парка, на котором, как утверждал фотограф, спрятался леопард. Снимок быстро разошёлся по соцсетям, и национальный парк Приморья "Земля леопарда" решил не отставать от коллег и показать, как хорошо умеют прятаться российские кошки.

Недавно в фейсбуке нацпарка было опубликовано фото осеннего леса. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. Но в подписи к снимку было сказано, что среди голых деревьев и пожухлой листвы где-то притаился леопард.

Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно (в этом — мастерство), однако он здесь есть. И его вполне можно найти. 🐆 Кто первый? Только тсс... Пусть будет интересно всем! ФГБУ "Земля леопарда" имени Николая Воронцова

Пользователи "Фейсбука" с готовностью приняли вызов и начали предлагать свои варианты ответов. Неудивительно, что только редкие из них совпадали. Некоторые шутники, забросив все попытки отгадать, решили совсем запутать, указывая на неверные и иногда абсурдные места.

Я нашла. Один глаз торчит)) Юлия Игнатенко

Нашёл! Видно левое (?) ухо и часть головы и спины Сергей Антипов

В верхней части, между четвёртым и пятым деревом слева, вертикально, об дерево точит когти Igor Perevolkov

На прошлой неделе в "Твиттере" вызвал большой переполох снимок индийского фотографа. Парень сделал фото леопарда в джайпурском нацпарке, но найти его удалось не сразу и не всем. Позже самые глазастые опубликовали ответ: кошка свернулась в тени клубком среди камней слева от дерева.

Простой математический пример развязал войну в Twitter, а вы сможете его решить?