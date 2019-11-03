Попробуйте побить рекорд и разгадать эти 5 головоломок быстрее чем за 18 секунд

Daily Mail утверждает, что среди этих голубей притаился серый котик. Найдёте его?
С лета надо готовить не только сани, но и лыжи. Вот где они?
А здесь кто-то невежливо решил полежать на флаге Евросоюза. Но если хотите спасти его от такой участи, то сперва найдите
Мелодию звёзд не услышать без нот, и тут как раз потерялась одна. Где?
Путь к сердцу девушки вымощен кружками с кофе, печеньками и... тенями для глаз. Найдите тут одну упаковку
Со всем справились? Тогда вот для успокоения души ответы на первые три загадки
И на последние две. Побили рекорд в 18 секунд?
Найдите спрятанную деталь: 11 головоломок, где нужно хорошенько приглядеться