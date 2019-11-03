Попробуйте побить рекорд и разгадать эти 5 головоломок быстрее чем за 18 секунд

Никто не способен устоять перед такими, казалось бы, простыми загадками. Каждому интересно проверить свою зоркость и скорость ума. Головоломки, расположенные ниже, некоторые могут разгадать за 18 секунд — это самый быстрый результат. Сможете ли вы справиться лучше? Проверим!

Daily Mail утверждает, что среди этих голубей притаился серый котик. Найдёте его?

С лета надо готовить не только сани, но и лыжи. Вот где они?

А здесь кто-то невежливо решил полежать на флаге Евросоюза. Но если хотите спасти его от такой участи, то сперва найдите

Мелодию звёзд не услышать без нот, и тут как раз потерялась одна. Где?

Путь к сердцу девушки вымощен кружками с кофе, печеньками и... тенями для глаз. Найдите тут одну упаковку

Со всем справились? Тогда вот для успокоения души ответы на первые три загадки

И на последние две. Побили рекорд в 18 секунд?

Найдите спрятанную деталь: 11 головоломок, где нужно хорошенько приглядеться