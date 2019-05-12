История шотландца, который не ел твёрдую пищу в течение 382 дней и выжил

Эта невероятная история произошла в 60-х годах прошлого века. До сих пор рекорд Ангуса Барбиери не удалось побить никому.

В июле 1965 года 27-летний житель Шотландии Ангус Барбиери весил 207 кг. Он решил, что сбросить вес ему поможет краткосрочное голодание под присмотром врачей, и отправился на обследование в клинику города Данди. Ангус перестал принимать твёрдую пищу, но продолжал пить чай, кофе и минеральную воду.

Мужчина на удивление легко перенёс первые дни голодания — поэтому решил продолжать. Его организму хватало энергии, получаемой при сжигании собственных жировых отложений. Ангус регулярно посещал докторов, и те назначили ему комплекс витаминов и минералов, в том числе калий и натрий, а также дрожжи. Так мужчина продержался без еды 382 дня. Ближе к концу голодания он стал добавлять немного молока и сахара в свои напитки.

За год с небольшим вес Ангуса снизился до 82 кг. Первым, что он съел, завершив голодание, стали вареное яйцо и ломтик хлеба с маслом. Начав питаться нормально, Ангус набрал всего лишь 7 кг за последующие 5 лет. Голодание не подорвало здоровья мужчины: он стал отцом двоих детей и умер только в 1990 году.

В 1971 году Ангус попал в Книгу рекордов Гиннесса, и с тех пор его достижение никто не смог превзойти. Дело в том, что такие рекорды больше не регистрируются, чтобы не провоцировать людей рисковать своим здоровьем.