Лайф публикует имена новых наставников четвёртого сезона шоу "Голос. Дети"

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Лайф публикует имена новых наставников четвёртого сезона шоу "Голос. Дети"

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Фото: Первый канал

Наставниками четвёртого сезона шоу "Голос. Дети" стали певица Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Об этом Лайфу стало известно из источника на съёмочной площадке проекта, слепые прослушивания которого в эти дни стартовали в Москве. Единственным наставником, оставшимся с прошлого сезона шоу, является Билан, тогда как певицу Пелагею и Леонида Агутина заменили новые лица. На Первом канале новый сезон проекта стартует в феврале этого года.

Наставниками нового сезона шоу "Голос. Дети" стали Валерий Меладзе, Дима Билан и певица Нюша.

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