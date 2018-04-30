Парень, неспособный достичь оргазма, снимается голым в публичных местах

Бен, известный в Instagram под ником The Naked Professor (Голый профессор), поучаствовал в британском утреннем шоу и рассказал, зачем снимается нагишом. Оказывается, мужчина много лет страдает от неспособности получить оргазм, а фото помогают ему бороться с возникшими на этой почве комплексами.

По словам Бена, он лишился девственности в восемнадцать лет и сразу обнаружил, что не может достичь оргазма. Парень пытался бороться с этой особенностью, посещал врачей и гипнотизёров, но это не принесло никаких результатов.

В результате у Бена появились комплексы, которые мешали ему принимать собственное тело. И он нашёл крайне оригинальный способ, как с ними бороться. Парень фотографируется голым на фоне достопримечательностей и выкладывает снимки в свой "инстаграм".

Я начал принимать свободу и собственную уязвимость Бен

На страницу Бена подписано почти 20 тысяч человек. Интересно, что каждое голое фото он сопровождает философским размышлением о жизни и месте человека в ней.

Я считаю, что трудности и проблемы, которые мы переживаем в жизни, являются неотъемлемыми элементами нашего будущего успеха Бен

Парень отметил, что старается никого не смущать и не фотографируется в присутствии незнакомых людей. По словам Бена, он ни разу не получил негативной реакции от окружающих, однако полностью к ней готов.