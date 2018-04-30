Парень, неспособный достичь оргазма, снимается голым в публичных местах

По словам Бена, он лишился девственности в восемнадцать лет и сразу обнаружил, что не может достичь оргазма. Парень пытался бороться с этой особенностью, посещал врачей и гипнотизёров, но это не принесло никаких результатов.
В результате у Бена появились комплексы, которые мешали ему принимать собственное тело. И он нашёл крайне оригинальный способ, как с ними бороться. Парень фотографируется голым на фоне достопримечательностей и выкладывает снимки в свой "инстаграм".
Я начал принимать свободу и собственную уязвимость
Бен
На страницу Бена подписано почти 20 тысяч человек. Интересно, что каждое голое фото он сопровождает философским размышлением о жизни и месте человека в ней.
Я считаю, что трудности и проблемы, которые мы переживаем в жизни, являются неотъемлемыми элементами нашего будущего успеха
Бен
Парень отметил, что старается никого не смущать и не фотографируется в присутствии незнакомых людей. По словам Бена, он ни разу не получил негативной реакции от окружающих, однако полностью к ней готов.
Мне повезло, я никогда не сталкивался с негативом. Но если это случится, то это будет абсолютно нормально, ведь люди имеют право на своё мнение
Бен
- Популярные
- По времени