Гусь вышел на тропу войны, когда гольфист встал у гнезда (лучшие в мире фото)

16-летний подросток в панике пытался убежать от разозлившейся птицы, но безуспешно.

16-летний Исаак Кулинг приехал на очередной турнир по гольфу, который проводился в Адриане, штат Мичиган, и ничего не предвещало беды. Нерасторопные движения, лунка за лункой, как вдруг на него напал гусь, сообщает Metro.

Подросток, который играл за среднюю школу Блиссфилда, попытался убежать, но птица оказалась куда проворнее. Один из родителей успел заснять этот причудливый инцидент, и, несмотря на всю опасность ситуации, снимки вышли довольно забавными.

Выяснилось, что во время игры Исаак подошёл слишком близко к гусиному гнезду и птицы встали на его защиту. Пока один гусь отвлекал, второй пустился вдогонку. В итоге подросток споткнулся и оказался в перепончатых лапах смелого защитника.

К счастью, школьник не пострадал, чего нельзя сказать о его чувстве гордости... Дело в том, что, пока с ним разделывался гусь, остальные участники и тренеры просто наблюдали за происходящим.