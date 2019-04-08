"Гонка за лидером". К 25-летию Рунета

"Гонка за лидером" — это проект в принципиально новом формате "лидер talk". И наш новый выпуск посвящён 25-летию Рунета. Эксперты оценят важность развития Глобальной паутины, расскажут о плюсах и минусах виртуальной глобализации и помогут ответить на злободневные вопросы.

Прошло 25 лет с момента образования домена RU, и теперь мы можем проанализировать, что же случилось с обществом за это время, как Всемирная сеть повлияла на страну.

За эти годы Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Даже само существование человека практически перестало делиться на online или offline. Эти пространства фактически стали единым целым.

Так что же должно измениться в поведении человека?

Должен он вести себя в одном пространстве не так, как в другом?

Почему то, что не дозволено вне Интернета (offline), должно по-другому оцениваться в Интернете (online)? Или не должно?

Пришло время ответить на эти и многие другие вопросы, встающие сейчас один за другим. Пришла необходимость оценить важность развития Интернета, понять его вектор, узнать о плюсах и минусах виртуальной глобализации, определиться, в чьей зоне ответственности интернет-контент. А также понять, чего ждать, а на что не надеяться, в очередной раз подключаясь к Всемирной паутине.