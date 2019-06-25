В связи с приближающимся выпускным днём снова начинают вставать вопросы о профессиональном будущем вчерашних студентов. Найдут ли они работу по специальности? Какие перспективы у одарённых выпускников? Есть ли у них шанс реализоваться на родине и в своём регионе? Что государство и крупные корпорации делают для того, чтобы обеспечить им достойную жизнь в современном мире? Новый выпуск ток-шоу "Гонка за лидером" — именно об этом.
"Гонка за лидером" с Николаем Соболевым. Выпускникам и их родителям посвящается
Лето — горячая пора для выпускников. У них есть много вопросов о профессиональном будущем: найдут ли они работу по специальности? Есть шанс реализоваться в своём регионе или стоит готовиться к переезду? В рамках ток-шоу "Гонка за лидером" на эти и другие вопросы отвечают эксперты.
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