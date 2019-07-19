"Гонка за лидером" с Николаем Соболевым. Кому и зачем ехать на молодёжные форумы

Большинство людей в нашей стране слышали о том, что в России проходят молодёжные форумы, но всё ещё ничего о них не знают.

"Машук", "Таврида", "Территория смыслов" — лишь небольшая часть тех площадок, где молодые ребята могут реализовать свои идеи и задумки, а также получить гранты на свои проекты. Какие ещё существуют форумы для самореализации молодёжи — узнаете в новом выпуске ток-шоу "Гонка за лидером".

К слову, предыдущий выпуск лидер talk был посвящён выпускникам и их родителям. В нём поднимались вопросы о профессиональном будущем вчерашних студентов: найдут ли они работу по специальности? Какие перспективы у одарённых выпускников? Разговор получился увлекательным, так что, если вы его пропустили, вам сюда.