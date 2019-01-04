Мужики, моторы, лёд!

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Мужики, моторы, лёд!

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Гонщики из Димитровграда решили сменить привычный автодром на нечто более интересное. Они отправились на замёрзший водоём, завели моторы и устроили настоящие мужские развлечения, от которых захватывает дух.
Автор:
АГ
Алина Гостева
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