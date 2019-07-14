Созвездие пса. Какая собака подойдёт вам по гороскопу

Лайф выяснил, чем вызвана любовь к определённому типу пород у разных знаков зодиака.

Каждому зодиакальному знаку свойственны свои черты характера, вкусы и интересы, то же касается и требований к домашним питомцам.

Мы спросили руководителя Школы научной астрологии Сергея Безбородного, каких собак лучше выбирать двенадцати представителям небесных созвездий.

Овны Подходят собаки средних пород, с которыми можно ежедневно подолгу гулять, — лабрадоры Фото © Pixabay

По мнению старшего инструктора учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрея Цветкова, Овнам подойдут лабрадоры, потому что они очень привязаны к хозяину и легки в общении с детьми.

Тельцы Любят крупных собак, которые занимают большое место в пространстве. Например, мастино-неаполитано Фото © Flickr/Tim

— Представители породы мастино-неаполитано очень спокойные и уверенные в себе собаки, — говорит Цветков.

Близнецы Предпочитают собак, с которыми можно играть и брать их с собой в поездки, на работу и в отпуск. Например, джек-расселов Фото © Pixabay

Специалисты характеризуют их как активных собак, которые любят игры и путешествия.

Раки Любят собачек маленьких пород и заботятся о них так же, как о грудных детях. Например, йоркширских терьеров Фото © Pixabay

— Это все маленькие, модные собачки, которых так любят носить на руках модницы, — объясняет Цветков.

Львы Предпочитают разных собак, главное, чтобы они были породистыми, с полным пакетом документов и свидетельств их достоинств. Фото © Николай Галкин / ТАСС

— По описанию, Львам подойдёт порода командор — они такие огромные. По поведению это достаточно вальяжные и высокомерные псы, — рассказывает специалист.

Девы Любят собак простых, но добрых и умных. Они считают, что лучше дворняжек собак не существует! Фото © Pixabay

— Как профессионал я не очень хорошо отношусь к дворняжкам. Они умные, но живут для себя. Весь их потенциал направлен на выживание рядом с человеком, — говорит Цветков. — Использовать их для какой-то деятельности — например, что-то искать, охранять — проблематично. Чаще они охраняют именно свою независимость, то есть живут для себя.

Весы Их собаки — подарки друзей и близких, они не выбирают их сами. Фото © shutterstock

— Нужно учитывать, где живут Весы, обычно собаку в подарок дарят тем, кто проживает за городом, — считает Цветков. — Поэтому могут подарить даже среднеазиатскую овчарку, алабая. Это собака для охраны территории, она недоверчивая и агрессивная, очень независимая.

Стрельцы Им подходят гончие породы псов, с которыми можно отправиться на охоту. Фото © Pixabay

— Гончих пород не так много, — уточняет специалист. — Можно вспомнить бигля, русскую пегую гончую, бладхаунда.

Водолеи Приходятся по нраву те собаки, которые могут стать другом и защитником. Например, овчарка или лайка. Фото © Pixabay

— Нужно учитывать, что лайки очень самостоятельные, им, по сути, и не нужен хозяин, — поясняет Цветков.

Рыбы Предпочитают экзотические породы — вроде китайской хохлатой без волос или собак из дальних регионов мира. Фото © Wikipedia

— Хохлатая, акита-ину, шиба-ину — все эти породы не сильно привязаны к человеку, — говорит специалист.

Главное, чтобы лохматый питомец принёс радость в ваш дом, и не важно, Рак вы или Стрелец.