Созвездие пса. Какая собака подойдёт вам по гороскопу

Каждому зодиакальному знаку свойственны свои черты характера, вкусы и интересы, то же касается и требований к домашним питомцам.
Мы спросили руководителя Школы научной астрологии Сергея Безбородного, каких собак лучше выбирать двенадцати представителям небесных созвездий.
Овны
Подходят собаки средних пород, с которыми можно ежедневно подолгу гулять, — лабрадоры
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По мнению старшего инструктора учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрея Цветкова, Овнам подойдут лабрадоры, потому что они очень привязаны к хозяину и легки в общении с детьми.
Тельцы
Любят крупных собак, которые занимают большое место в пространстве.
Например, мастино-неаполитано
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— Представители породы мастино-неаполитано очень спокойные и уверенные в себе собаки, — говорит Цветков.
Близнецы
Предпочитают собак, с которыми можно играть и брать их с собой в поездки, на работу и в отпуск. Например, джек-расселов
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Специалисты характеризуют их как активных собак, которые любят игры и путешествия.
Раки
Любят собачек маленьких пород и заботятся о них так же, как о грудных детях. Например, йоркширских терьеров
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— Это все маленькие, модные собачки, которых так любят носить на руках модницы, — объясняет Цветков.
Львы
Предпочитают разных собак, главное, чтобы они были породистыми, с полным пакетом документов и свидетельств их достоинств.
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— По описанию, Львам подойдёт порода командор — они такие огромные. По поведению это достаточно вальяжные и высокомерные псы, — рассказывает специалист.
Девы
Любят собак простых, но добрых и умных. Они считают, что лучше дворняжек собак не существует!
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— Как профессионал я не очень хорошо отношусь к дворняжкам. Они умные, но живут для себя. Весь их потенциал направлен на выживание рядом с человеком, — говорит Цветков. — Использовать их для какой-то деятельности — например, что-то искать, охранять — проблематично. Чаще они охраняют именно свою независимость, то есть живут для себя.
Весы
Их собаки — подарки друзей и близких, они не выбирают их сами.
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— Нужно учитывать, где живут Весы, обычно собаку в подарок дарят тем, кто проживает за городом, — считает Цветков. — Поэтому могут подарить даже среднеазиатскую овчарку, алабая. Это собака для охраны территории, она недоверчивая и агрессивная, очень независимая.
Стрельцы
Им подходят гончие породы псов, с которыми можно отправиться на охоту.
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— Гончих пород не так много, — уточняет специалист. — Можно вспомнить бигля, русскую пегую гончую, бладхаунда.
Водолеи
Приходятся по нраву те собаки, которые могут стать другом и защитником. Например, овчарка или лайка.
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— Нужно учитывать, что лайки очень самостоятельные, им, по сути, и не нужен хозяин, — поясняет Цветков.
Рыбы
Предпочитают экзотические породы — вроде китайской хохлатой без волос или собак из дальних регионов мира.
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— Хохлатая, акита-ину, шиба-ину — все эти породы не сильно привязаны к человеку, — говорит специалист.
Главное, чтобы лохматый питомец принёс радость в ваш дом, и не важно, Рак вы или Стрелец.