До первой звезды. Какие закуски предпочитают разные знаки зодиака

Лайф обсудил с астрологами и диетологами, как правильно закусывать и какие продукты могут испортить ваш праздник.

Привычки и предпочтения в еде заложены в нас планетами, так же как и некоторые черты характера. И не всегда любители выпить и вкусно закусить могут найти компромисс между "хочу" и "могу".

— Предпочтение Овна острым закускам связано с влиянием на него огненной планеты Марс, — рассказывает руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный.

Овны Любят застолья и закуски с острым вкусом, например, с перцем, чесноком и луком Фото © Shutterstock

— Овны, закусывая острым, травмируют слизистую оболочку пищевода и желудка. Таким образом при употреблении спирта происходит ещё большая интоксикация организма, — говорит диетолог Юлия Хохолкова.

Специалист рекомендует огненному знаку выбирать овощи и лёгкие закуски, обогащая их специями, например паприкой, чёрным перцем, куркумой.

Тельцы Предпочитают маринады. Квашеную капусту они готовы есть круглый год Фото © Shutterstock

— Квашеную капусту можно и нужно есть не только тельцам, если она правильно ферментирована и не содержит излишков сахара и соли. Продукт способствует хорошей перистальтике кишечника. А вот маринады стоит исключить, — рекомендует диетолог.

Близнецы Любят закусывать свежей зеленью, желательно сразу с огорода Фото © Shutterstock

— Отлично снимают интоксикацию розмарин и мята. Их хорошо добавлять к овощам и морепродуктам (креветкам, мидиям, гребешкам), — советует специалист по питанию.

Раки Предпочитают закусывать горячими блюдами. Любят алкоголь сочетать с супом Фото © Pixabay

По мнению диетолога, куриные жюльены, запечённые овощи и птица — лучшие варианты для любителей такой закуски.

Львы Алкоголь предпочитают совмещать с мясными закусками Фото © Shutterstock

— Запечённые мясо, рыба, птица, буженина, заливное, холодец — это та закуска, которая снизит отрицательное действие алкоголя, — напоминает врач-эндокринолог Центра им. Фёдорова Анна Гончарова.

Девы Не любят перегружать желудок. Им подойдут лёгкие гарниры, символические закуски вроде канапе Фото © Flickr / wajakemek | rashdanothman

— Девы знают толк в закусках, но канапе должно быть из овощей, — считает диетолог Хохолкова.

Весы Любят алкоголь в сочетании со сладким, например с конфетами Фото © Pixabay

— Спиртное сказывается на работе и состоянии поджелудочной железы. При употреблении сладкого нагрузка на этот орган увеличивается и, как следствие, он воспаляется. Это может привести как к диабету, так и к панкреатиту, — говорит диетолог Юлия Хохолкова. — В сочетании с шоколадом нагрузка становится ещё больше. Потому что в первую очередь желудок начинает переваривать сладкое и жиры, только затем алкоголь.

В случае особенной любви Весов к сладкому диетолог предлагает заменить сладости полезными ягодами — малиной, голубикой или инжиром.

Скорпионы Предпочитают запивать спиртные напитки Фото © Pixabay

— Алкоголь сочетается с щелочными минеральными водами — содовой, боржоми, — напоминает гастроэнтеролог Гончарова.

Стрельцы Им не принципиальна закуска, важнее компания. Они всеядны и будут закусывать как все Фото © Shutterstock

— Нужно помнить, что самое неблагоприятное сочетание — спиртные напитки и сладости. Сахар усиливает действие алкоголя, — предостерегают гастроэнтерологи.

Козероги Закусывают чем-нибудь ледяным из холодильника или погреба Фото © Pixabay

— Холодная закуска чревата расстройством желудка и утренними отёками на лице, — предупреждает Хохолкова.

В качестве компромисса диетолог предлагает закусывать густыми холодными овощными супами, например борщом или окрошкой. А напитки пить не ледяными, а только немного добавлять льда.

Водолеи Любят простые закуски, например хлеб с маслом Фото © Pexels

— Закусывать алкоголь сливочным маслом — всё равно что травить себя. Жир, сахар и этанол — атомная бомба для организма, — считает Хохолкова.

В качестве закусок диетолог предлагает заменить масло в бутербродах на зелень и пасту из авокадо.

Рыбы Как ни странно, рыбам нравятся морепродукты Фото © Pixabay

— Если рыбы предпочитают в качестве закуски рыбу, то советую использовать нежирные белые сорта, — советует диетолог.

— Закусывать алкоголь заливным мясом или рыбой и зеленью — наиболее полезный вариант для всех знаков зодиака, — считает Гончарова.

По её словам, белковые продукты и овощи уменьшают скорость всасывания алкоголя, что позволяет провести вечер без неприятных последствий и тяжёлого опьянения.