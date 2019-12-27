От секс-игрушек до амулетов. Что дарить разным знакам зодиака на Новый год

Тем, кто всё прозевал и до сих пор не купил подарки близким и друзьям, астрологи советуют перестать "считать звёзды" и обратиться к ним по назначению.

Известный астролог Александр Зараев рассказал Лайфу, какие подарки понравятся в эти новогодние праздники разным знакам зодиака и принесут им удачу в новом году.

Овны В подарке ценит пользу и прикладные качества Фото © Getty Images

Практичным мужчинам лучше дарить что-то из рабочих инструментов: шуруповёрт, набор отвёрток или других прикладных приспособлений для того, что ваш Овен любит делать руками. Женщины также оценят полезные дополнения для своих увлечений. Обратите внимание на их хобби, особенно в части всевозможных хендмейд-пристрастий и всего, что связано с руками: от секс-игрушек до бисероплетения.

Тельцы Создающие уют и домашнюю атмосферу пледы или цветы в горшках Фото © Getty Images

Любящим уют Тельцам, как мужчинам, так и женщинам, нужно выбирать подарки для кухни, спальни и балкона. Можно изготовить подушки и пледы своими руками или купить в магазине домашних аксессуаров что-то нежное, уютное только для него или для неё, но вместе с тем и для дома.

Близнецы Девайсы для путешествий, чтобы чувствовать себя комфортно в дороге Фото © Getty Images

Близнецы предпочитают то, что пригодится в дороге, во время передвижений. Это может быть дорожная сумка или косметичка. Этому знаку нравятся всякие полезные и в то же время удобные штуки для путешествий. Туристам — спальник, компас, фонарик или подушка. Спортсменам — функциональные вещи для занятий, электронные гаджеты для коммуникаций. Если ваш Близнец автолюбитель, идеальным подарком станет, например, термокружка для машины или навигатор.

Раки Подарки, демонстрирующие их статусность Фото © Pixabay

Различные статуэтки, красивая и дорогая посуда или какие-то украшения новогоднего стола, графины, фужеры, бокалы, элитные вина и коньяки — в общем что-то из нарядного серванта бабушки-главврача. То, что раки смогут выставить на стол, чтобы показать гостям свою статусность, продемонстрировать, что они уважаемые люди. Ракам нравятся старинные вазы, изящный антиквариат и предметы, подчёркивающие значимость их обладателя.

Львы Полотна великих мастеров, драгоценности и бижутерия Фото © Pixabay

Львам понравятся подарки художественного, эстетического или энергетического толка. Это могут быть талисманы и амулеты, которые усиливают их и без того мощнейшую энергетику. Подвески, кольца, браслеты и другие украшения "на каждый день" лучше выбирать вместе с Львами или с экспертами, ценителями высокого искусства, чтобы не ошибиться. В идеале, конечно, заранее выведать его или её художественные и эзотерические пристрастия.

Девы Защитные обереги, практичные подарки для здоровья Фото © Pixabay

Подарок для Девы — задача непростая. Астрологи рекомендуют внимательнее присмотреться к её увлечениям и подаркам защитного свойства. Также Девам понравятся какие-то практичные или очень красивые вещи, которые можно поставь на рабочий стол, а в течение года они будут служить некими талисманами, спасающими от завистливых или чихающих коллег, "дурного глаза" и немилости начальства.

Весы Имиджевые вещи, брендовая одежда Фото © Jeremy Moeller/Getty Images

Весам в качестве подарка подойдут вещи, формирующие и подчёркивающие их облик. То, что можно постоянно носить с собой или на себе: шарфики, галстуки, ремни, портсигары, зажигалки, шляпки, бусы, сумочки, перчатки. Правильно подобранные подарки, учитывая индивидуальный вкус и имидж Весов, тяготеющий к гармонии и уравновешенности, должны создавать у них ощущение комфорта и защищённости.

Скорпионы Предметы с магическим зарядом, предназначенные исключительно для ваших близких, — от старинного кинжала до раритетной книги Фото © Werner Forman/Universal Images Group/Getty Images

Скорпионы любят старинные украшения интерьера, редкий или многолетней выдержки алкоголь, антикварные вещи, револьверы, ружья, кинжалы, шкуры животных. Подарок для Скорпиона должен показывать их влиятельность и то, что они управляют своим домом и жизнью, а также отображать свойственную им скрытую энергию, иметь оттенок старины и обладать самобытностью и знаковостью.

Стрельцы Дорог не подарок, а внимание и любовь. Повседневные нужды: от патчей для глаз до айфона Фото © Getty Images

Стрельцы совершенно не привередливы в вопросе подарков. Им можно хоть снеговика подарить, главное — слепить его от всей души. Несмотря на всеядность Стрельцов и их готовность благодарно принимать любое внимание, если позволяют средства, лучше выбирать какие-то ценные вещи первой необходимости, на каждый день: машину, если она сломалась, новый смартфон, бумажник, хорошую косметику для ослепительной красоты вашего Стрельца. Ручки и визитницы выбирайте необычные — так, чтобы они подчёркивали их индивидуальность и уникальность. Как и Львы, Стрельцы любят демонстрировать свою статусность, однако они предпочитают более деликатные формы.

Козероги Для работы и управления временем — гаджеты, дорогие папки и сейфы Фото © Getty Images

Козерогов обрадуют подарки, образующие их неповторимый, "фирменный стиль". Это могут быть именные папки, если речь идёт о работе, уникальное перо с чернильницей в единственном экземпляре, тоже, желательно, именное и со специальным футляром, а под футляр ещё хорошо и сейф подарить — для сохранности такого шедевра.

Ручки начальнику-Козерог выбирайте с каким-нибудь магическим знаком, похожим на некий индивидуальный жезл власти. Вопреки суевериям Козероги любят часы (настольные тоже) — это подчёркивает, что они управляют временем и ситуацией. Женщинам понравится необычная брошь или дорогая сумка, демонстрирующая её особую значимость и ценность.

Водолеи Изысканные украшения, статуэтки, чай, сладости и другие вкусности со всех концов света или из турпоездки Фото © Pixabay

С подарками Водолеям, как сказал астролог, "вообще необычная история" : это должно быть что-то очень оригинальное, при этом дающее свободолюбивому космополитичному Водолею ощущение причастности к целому миру и всеобъемлющей распространённости на него своего влияния через эти предметы. Майка с Че, восточные сувениры, африканские талисманы, амулеты и маски.

Водолей — глашатай, ему свойственно провозглашать правду и добро, причём на весь свет. Выбирайте новогодний подарок Водолею заранее где-нибудь в поездке за рубежом, а лучше отправьте его самостоятельно выбрать сувенир, купив тур в экзотическую страну.

Рыбы Наделяют предметы жизнью. Важно, чтобы подарок соответствовал их взглядам: от банки с экзотическим вареньем до билетов в театр Фото © Pixabay

Рыбы — фетишисты, любимые вещи для них что дети. Кроме того, подарки для Рыб должны иметь особую значимость и скрытый смысл. Они любят подтексты и персональные секретики, ценят внимание. Мужчины-Рыбы оценят любой аксессуар, подаренный женщиной, если тот будет подчёркивать их связь.

Можно также подарить лотерейный билет, объяснив, что он принесёт счастье и тогда оно обязательно войдёт в вашу жизнь в новом году, даже если этот билет не выиграет.