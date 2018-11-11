В Китае построили отель для тех, кто хочет оказаться под землёй раньше времени

При этом одна ночь в экологической гостинице обойдётся в $480 (32 тысячи в рублях).

Как правило, гостиницы соревнуются между собой за самый удобный номер и красивый вид из окон, однако отель под названием Shimao InterContinental Wonderland пошёл против всех. Необычное здание, которое расположено около Шанхая, построено прямо в заброшенном карьере, окружённом озером, сообщает LadBible.

Отель, строительство которого продолжалось целых 10 лет, откроет свои двери уже 1 декабря. И первым его гостям придётся раскошелиться — ночь в одноместном стандартном номере обойдётся в $480.

Внутри находится 16 этажей, которые сооружены в самом карьере, а ещё два сделаны в виде аквариума глубиной 10 метров. На подземном уровне расположены номера, ресторан, бассейн и центр водных видов спорта.

Проект гостиницы разработала британская фирма Atkins, также создавшая отель Burj Al Arab в Дубае. Архитекторы сделали упор на экологичность здания. В частности, будут задействованы собственные солнечная и геотермальная электростанции.

Каждый желающий сможет заняться здесь скалолазанием и бейсджампингом. Главное — наберитесь храбрости!