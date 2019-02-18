"Волосы и ногти были повсюду". Отзывы о гостиницах, которые страшно даже читать

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обязал гостиницы получать звёзды в обязательном порядке. Теперь они будут присваиваться не по желанию, как раньше, а начнут отражать реальное положение дел в заведениях. Пока же на сайтах отелей с разной звёздностью можно прочитать отзывы, от которых бегут мурашки по коже. Лайф собрал 10 наиболее эффектных рецензий и желает вам не оказаться на месте их авторов.

Москва Было очень холодно в номере, отопление не работало, ночью отключили электричество и обогреватели не работали. Когда мы подошли к администратору, она начала кричать. <...> И ночью, в первом часу, нас выселили и отказались вернуть деньги Инна Отель не тянет даже на 4! Грязный, старый, в номерах клубы пыли, в спа — стройка! Пока вы отдыхаете, рабочие дрелят, пилят и т. д. Это отдых? В бассейне не работает ничего! Только воду налили, спасибо хоть за это! Light2 Очень-очень тонкие стены. Вздохи женщины из соседней комнаты я слышал, будто она рядом лежит. Отвратительно — не умеющий общаться персонал, предъявляющий претензии Борис Отвратительный отель. По порядку: вонь страшная в душе. Утром аж подташнивало — запах из канализации! 2 суток ругались уже, так как по приезде выяснилось, что сток в душе забит и вся вода течёт в комнату! veronikan30 Первый раз такой грязный отель вижу. За весь период проживания ни разу не убрали номер. На требование убрать номер сотрудники говорят: "Что вы хотите за 2500 руб?" Михаил Новосибирск Когда зашёл в номер, сразу кинулись в глаза пятна на наволочке. Так как был уставшим, уснул на другой подушке. На следующий день по возвращении в номер обнаружил на одеяле ногти, волосы и мусор. Кресло было в грязи Сергей К. Казань Постоянно прыгает температура воды в душе — то горячая, то холодная. Номера не убирали, даже туалетную бумагу не принесли! Топили сильно, но в 6 утра кто-то решил вырубить отопление, и я проснулась стуча зубами. Кнопка смыва на унитазе не работала Valeria S. Самара Расположен в каких-то гаражах в промзоне, когда поздно вечером приехал туда на такси и увидел одни руины вокруг, подумал, что отель снесли. Освещения толком нет, указателей тоже, подъезд разбит в хлам, при входе тебя встречает воняющий санузел Александр Сочи Персонал не соответствует, сразу по приезде нам вместо "Добро пожаловать" сказали: "А вы точно хотите тут остановиться?" Алина Балашиха Когда поняла, что отель в подвальном помещении, вспомнила про мышей и крыс, которые обитают в подвалах. Ночью мои ожидания оправдались. В номере бегали мыши или крысы — не поняли кто, но шум от них был изрядный!!! Татьяна