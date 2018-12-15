Вор пытался перехитрить полицию, но застрял в вентиляции и просидел там два дня

Спасатели всего за полчаса вытащили мужчину из вентиляционной шахты и отправили его в больницу.

Грабитель решил обхитрить полицейских, но сам оказался в ловушке, которая едва не стоила ему жизни. Сначала аварийные службы в Аламеде, штат Калифорния, услышали стоны, исходящие из вентиляции на крыше ресторана. Когда спасатели заглянули внутрь, то обнаружили там мужчину, который был полностью покрыт жиром и грязью, сообщает Mirror.

Преступник хотел проникнуть в пустой китайский ресторан через вентиляционную шахту, но застрял, оказавшись слишком большим. В итоге мужчина в течение двух дней звал на помощь, пока его не вытащили пожарные.

Сначала неумелого грабителя отправили в больницу для обследования, после чего заключили под арест. Его здоровью ничего не угрожает, а вот свободе — ещё как.