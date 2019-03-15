Вор сжалился над девушкой и вернул деньги, когда увидел баланс на её счёте

Пострадать от рук грабителя — всегда большое потрясение. Но этот вор нестандартно подошёл к своей "работе".

На камеры видеонаблюдения в одном из банков в городе Хэюань попал необычный инцидент. Девушка по имени Ли стала жертвой грабителя, когда снимала деньги со счёта. Парень подошёл к ней сзади с ножом и потребовал отдать ему наличные.

Напуганная китаянка вежливо протянула вору 2500 юаней (≈ 24 тыс. руб.). Но он потребовал ещё. Однако дальше произошло нечто странное. Когда парень увидел, что у девушки ноль на счёте, он сделал то, чего меньше всего ожидаешь от вора: пожалел жертву, вернул украденные деньги и ушёл с улыбкой на лице. Правда, правоохранители порыв чувствительного вора не оценили по достоинству и вскоре его задержали, пишет ladbible.