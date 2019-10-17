На камеру попал находчивый хозяин, который за секунду выгнал грабителей из дома

Грабители в масках вломились в дом, не ожидая, что им кто-то даст отпор. Поэтому они ещё надолго запомнят приём, который им устроил хозяин... в трусах и с пистолетом наперевес.

Недавно на Reddit появилась видеозапись с камер видеонаблюдения частного дома в Бразилии. Группа из пяти вооружённых человек в масках вломилась в дом, очевидно, с целью ограбления — в руках у них были пустые мешки. После того как неизвестные припарковались в гараже здания, они направились в дом. Но всё, что было дальше, явно шло не по плану.

Когда двое грабителей пытались подняться на второй этаж здания, раздались выстрелы. И преступники явно не ожидали, что дома кто-то будет. Запинаясь друг о друга, в ужасе они разбежались кто куда.

За считаные часы видео стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров, однако подлинность ролика до сих пор остаётся под вопросом.

Камера сняла, как угонщика настигла моментальная карма в виде кирпича