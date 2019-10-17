На камеру попал находчивый хозяин, который за секунду выгнал грабителей из дома

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Кадр из видео © Reddit/JusticeServed

Грабители в масках вломились в дом, не ожидая, что им кто-то даст отпор. Поэтому они ещё надолго запомнят приём, который им устроил хозяин... в трусах и с пистолетом наперевес.

Недавно на Reddit появилась видеозапись с камер видеонаблюдения частного дома в Бразилии. Группа из пяти вооружённых человек в масках вломилась в дом, очевидно, с целью ограбления — в руках у них были пустые мешки. После того как неизвестные припарковались в гараже здания, они направились в дом. Но всё, что было дальше, явно шло не по плану.

Когда двое грабителей пытались подняться на второй этаж здания, раздались выстрелы. И преступники явно не ожидали, что дома кто-то будет. Запинаясь друг о друга, в ужасе они разбежались кто куда.

<p>Кадр из видео © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/JusticeServed/comments/dia0ap/burglars_try_to_rob_rouse_in_brazil_but_they/" target="_blank">JusticeServed</a></p>

За считаные часы видео стало вирусным, набрав десятки тысяч просмотров, однако подлинность ролика до сих пор остаётся под вопросом.

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