Камера сняла, как неуклюжий вор попал в самый худший сон, упав три раза подряд

Ролик стал вирусным в соцсетях. Но хотя воришка и прославился, ему это вряд ли на пользу, ведь его ищут правоохранители.

Парень пытался ограбить банк в городе Шривпорт, США. Он забежал в здание в чёрной одежде и маске, вооружённый пистолетом. Но после того, как получил деньги, что-то пошло не так. Покидая место преступления, грабитель запутался в кустах и трижды упал. "Комедийная сценка" закончилась тем, что воришка потерял часть украденного и маску.

Правда, преступнику удалось скрыться вместе с сообщником, который ждал его в машине, пишет abc7. Предположительно, этот горе-грабитель ранее в тот же день пытался проникнуть в другой банк. Но ему не повезло: сотрудники разгадали его намерения и не позволили попасть внутрь.

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