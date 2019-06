От Элвиса Пресли до Афекса Твина. 10 немыслимо дорогих грампластинок всех времён

Лайф выяснил, кто потратил $4 миллиона, чтобы купить самые редкие коллекционные записи музыкантов.

О том, какую музыку и как слушать, спорили и будут спорить всегда. Большинству из нас хватит и скачанных из Сети треков, кому-то нужны тяжеловесные мелодии без потери качества, но до сих пор есть ценители звука, который издаёт игла, касаясь винила. Это звук грампластинки.

Считается, что старейшая сохранившаяся звукозапись была сделана в 1860 году. Её обнаружили в 2008 году в парижском архиве и смогли проиграть. Выяснилось, что на диске — народная песня, сделанная французским изобретателем Эдуаром Леоном Скоттом де Мартенвилем с помощью фоноавтографа. Её протяжённость составила 10 секунд.

После нескольких революций в мире звукозаписи были изобретены так называемые долгоиграющие пластинки из винила. Они предназначались только для электроакустического воспроизведения с помощью электропроигрывателей и электрофонов.

На каждой стороне такой пластинки можно было записать целых 23 минуты музыки. Конечно, сегодня такое количество кажется смешным, но даже в эпоху чистого цифрового звучания этот слегка грязноватый с вечными помехами звук не спутаешь ни с чем. Во всём мире он вновь завоёвывает миллионы сердец, а коллекционеры готовы платить миллионы за коллекционные экземпляры. Первая долгоиграющая пластинка была выпущена 21 июня 1948 года фирмой грамзаписи Columbia Records.

1. Wu-Tang Clan: Once Upon a Time in Shaolin ("Однажды в Шаолине") — 2 миллиона долларов США

Самой дорогой пластинкой в истории является альбом рэперов Wu-Tang Clan 2014 года. Он был выпущен в единственном экземпляре. В контракте, который требовалось подписать покупателю, говорилось, что он не может продать или как-то заработать на пластинке в течение ста лет! В то же самое время владелец записи при желании может обнародовать её совершенно бесплатно.

Самым смешным пунктом контракта оказалось согласие на ограбление владельца пластинки:

"Покупатель также соглашается с тем, что в любое время в течение 88-летнего периода продавец может на законных основаниях планировать и пытаться выполнить одно (1) ограбление или налёт, чтобы украсть Once Upon a Time in Shaolin, которое в случае успеха вернёт все права собственности продавцу. Указанные ограбления или налёт могут быть предприняты только действующими членами группировки Wu-Tang Clan или актёром Биллом Мюрреем без каких-либо юридических последствий".

Пластинку в 2015 году купил генеральный директор Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели (англ. — Martin Shkreli). В своё время он прослыл своеобразным изгоем в США, так как разбогател на накрутке цен на лекарство для ВИЧ-инфицированных. Его компания скупила права на препарат, а потом подняла цены на 5000 процентов.

К слову, насладиться музыкой знаменитых рэперов в полной мере Шкрели так и не удалось. Он был осуждён за мошенничество с ценными бумагами и приговорён к 20 годам тюрьмы. Самая дорогая в истории пластинка была изъята властями.

2. The Beatles: White Album ("Битлз", "Белый альбом") — 790 000 долларов США

Незадолго до выпуска самого дорогого альбома в истории от американских рэперов свою редчайшую копию "Белого альбома" группы "Битлз" продал на аукционе барабанщик битлов Ринго Старр. Это была самая первая копия пластинки. Её выпустили в 1968 году. Первые пять экземпляров раздали участникам группы. По слухам, копия № 0000001, которую продал Ринго Старр, ранее принадлежала Джону Леннону.

Кстати, существует ещё несколько копий "Белого альбома". Это случилось из-за ошибок в нумерации на заводах, однако единственный подлинный экземпляр хранился у ударника битлов.

Доходы от продажи пластинки были направлены в Lotus Foundation — благотворительную ассоциацию — Старром и его женой Барбарой Бах.

3. Elvis Presley, My Happiness — 300 000 долларов США

Одной из самых дорогих пластинок в истории считается запись короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сделанная в Sun Studios в Мемфисе задолго до того, как он стал мировой сенсацией. Запись была куплена в 2015 году известнейшим рокером и коллекционером старинных пластинок Джеком Уайтом за 300 000 долларов. Однако в отличие от большинства подобных раритетов приобретение стало достоянием общественности. В этом году Уайт перевыпустил пластинку на собственной звукозаписывающей студии.

4. The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band — 290 000 долларов США

Ещё одна из самых дорогих пластинок в мире связана с битлами. Её ценность в том, что на обложке альбома свои автографы оставили все участники ливерпульской четвёрки. Эта моноверсия альбома была куплена коллекционером со Среднего Запада Америки в 2013 году. Представители аукционного дома выставили пластинку за 30 000 долларов и были попросту ошеломлены, когда за неё заплатили почти в 10 раз больше.

5. The Quarrymen, That’ll Be The Day/In Spite of Anger — 250 000 долларов США

Эта пластинка является записью группы The Quarrymen, образованной Джоном Ленноном. По сути, это одна из первых записей битлов, так как именно с появлением Пола Маккартни в этой группе связывают возникновение легендарной ливерпульской четвёрки.

Несмотря на то что пластинка никогда не продавалась и по сей день хранится в коллекции самого Маккартни, в 2012 году она была оценена экспертами из журнала Record Collector в 250 000 долларов. Однако это не единственный экземпляр. По некоторым данным, в начале 80-х Пол Маккартни сделал 50 копий пластинки и преподнёс их своим друзьям в качестве рождественского подарка. Каждая копия оценивается коллекционерами в 10 000–13 000 долларов.

6. John Lennon & Yoko Ono: Double Fantasy (Джон Леннон и Йоко Оно, "Двойная фантазия") — 150 000 долларов США

Эта пластинка, проданная в 1999 году за баснословную по тем временам сумму, содержит предсмертный автограф Джона Леннона. Лидер ливерпульской четвёрки сделал его всего за несколько часов до смерти 8 декабря 1980 года.

7. The Beatles: Yesterday and Today — 125 000 долларов США

Этот уникальный сборник тоже является достоянием "Битлз". Он был выпущен в 1966 году в Северной Америке, а затем в Японии, но никогда не выпускался в Великобритании или Европе. Вместе с тем ценность альбома далеко не в этом. На ранних версиях на обложке ливерпульская четвёрка была изображена в белых халатах с кусками мяса и разодранными детскими куклами на руках. Из-за "позорной обложки мясника" большая часть тиража была отозвана и заменена типичной слащавой картинкой. Однако для коллекционеров стала представлять ценность именно эта обложка. В феврале 2013 года запись была продана на аукционе за 125 000 долларов.

8. Aphex Twin: Caustic Window (тестовая печать) — 46 300 долларов США

Именно столько денег потратил на пластинку своего любимого музыканта создатель знаменитой компьютерной игры Minecraft. Маркус Нотч Перссон (Notch с англ. — зазубрина, зубец) решил добавить в свою игру немного любимой музыки. Оригинальная пластинка, которая изначально распространялась как цифровая запись на сервисе для поиска инвестиций Kickstarter, была куплена им за 46 300 долларов.

9. Tommy Johnson: Alcohol and Jake Blues — 37 000 долларов

Запись известного блюзового исполнителя Томми Джонсона в 2013 году купил коллекционер Джон Тефтлер (англ. — John Tefteller). Решение потратить столь внушительную сумму он объяснил тем, что точно такая же пластинка поизносилась со временем и почти пришла в негодность, а оригинальные записи были уничтожены.

10. Jean-Michel Jarre, Music for Supermarkets (Жан-Мишель Жарр, "Музыка для супермаркета") — 14 000 долларов США

Иногда музыканты и сами набивают цену своим произведениям. Так, известный композитор Жан-Мишель Жарр, не раз выступавший в России, специально выпустил пластинку к выступлению на выставке современного искусства, посвящённой супермаркетам. Она проходила в Париже в 1983 году. Музыкант специально уничтожил оригинальную запись, оставив единственную пластинку. Она была создана не как запись для воспроизведения, а как произведение искусства. Пластинка была продана за 14 000 долларов (около 35 000 по нынешнему курсу).