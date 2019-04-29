Оператор, которого убило салютом, снял свои последние секунды жизни

53-летний Костас Теодоракакис снимал уже привычные для Каламаты, Греция, сражения ракетами, когда произошёл несчастный случай. До этого уже было опубликовано видео неудачного запуска, которое заснял очевидец. Но теперь появился ролик самого оператора, сообщает Messinia News.

Фестиваль фейерверков — традиционная греческая забава на Пасху. Участники мероприятия изображают сражение на картонных стрелах, заполненных порохом. Такое представление устраивается каждый год, собирая огромное количество как желающих поучаствовать, так и желающих посмотреть.

Оператор Костас Теодоракакис находился в самой гуще событий и снимал на видео, как неподалёку парни запускают ракету за ракетой. Иногда искры пиротехники опасно приближались к оператору, но он не отклонялся и не отходил. Но кто же знал, что истинная опасность будет таиться не в искрах. Одна из ракет попала Костасу в голову, и позже в больнице, несмотря на все старания врачей, мужчина погиб.