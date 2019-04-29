Оператор, которого убило салютом, снял свои последние секунды жизни

Фестиваль фейерверков — традиционная греческая забава на Пасху. Участники мероприятия изображают сражение на картонных стрелах, заполненных порохом. Такое представление устраивается каждый год, собирая огромное количество как желающих поучаствовать, так и желающих посмотреть.
Оператор Костас Теодоракакис находился в самой гуще событий и снимал на видео, как неподалёку парни запускают ракету за ракетой. Иногда искры пиротехники опасно приближались к оператору, но он не отклонялся и не отходил. Но кто же знал, что истинная опасность будет таиться не в искрах. Одна из ракет попала Костасу в голову, и позже в больнице, несмотря на все старания врачей, мужчина погиб.
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