Советы на тот свет. Отравившись грибами можно умереть и через месяц

Лайф пообщался с экспертами и выяснил, что большинство "полезных" советов на сайтах грибников приводят к отравлениям.

Лето и осень в этом году выдались крайне урожайными на грибы. Толпы любителей бродят по лесам и лугам в поисках долгожданных шляпок на ножках. Но не будем забывать про статистику. По данным Роспотребнадзора, ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом. Уже с начала летнего сезона от отравления грибами в Воронежской области погибло 12 человек.

Специалисты утверждают, что рост количества отравлений напрямую зависит от количества ложной информации, выложенной в Интернете.

— В Сеть выкладывают всё что угодно, и очень важно критически оценивать информацию, отправляясь в лес за грибами, — говорит президент Союза грибников России Михаил Вишневский.

По его мнению, особенно опасны рубрики из серии топ-10. Например, 10 лучших способов отличить ядовитый гриб от хорошего. Часто больше половины из них ведут к смертельным отравлениям.

Как объясняет специалист, хорошие места с классическими грибницами скудеют, и люди начинают искать информацию в Интернете, в которой часто сообщается о новых видах грибов, но, как правило, она некорректная.

— Меняется климат, в южной и средней полосе России появляются новые виды грибов, в том числе и смертельно ядовитые, похожие на съедобные. Ещё десять лет назад они там не росли. Появляется много ядовитых грибов там, где раньше их не было, — рассказал миколог Вишневский.

Смертельные советы

Съесть маленький кусочек сырого гриба для проверки Если затошнит, значит, гриб ядовитый. Это смертельно опасный совет! Фото © Shutterstock

— Даже если съесть маленькой кусочек бледной поганки, то человек ничего не почувствует. От большинства ядовитых грибов не будет тошнить от маленького кусочка, — предупреждает миколог. — Существуют ядовитые грибы, которые вообще не вызывают тошноты. Например, паутинник убивает через месяц, а человек ничего не чувствует.

Улитки едят только неядовитые грибы Это миф. То, что годится личинкам насекомых или улиткам, не подходит человеку. Фото © Shutterstock

— У меня есть большая коллекция смертельно ядовитых грибов, которые поклевала сорока, поели улитки, — говорит Вишневский.

Грибы активно впитывают вредные вещества Грибы нужно собирать подальше от мегаполисов и производств. От любого города — не менее чем за 50 км, от Москвы — за 80-100 км. Фото © Pixabay

— Грибы впитывают в себя что-то вредное там, где есть что впитать. В нормальном лесу вы не найдёте в грибах ничего лишнего, — говорит президент Союза грибников России.

По его словам, какой-то суперэкологичной зоны для сбора грибов не существует.

— Вместе с осадками может прилететь что угодно и куда угодно. Например, в девственной тайге может выпасть кислотный дождь, — объясняет Вишневский.

Грибы полезны всем Их не рекомендуют детям до 14 лет (мало ферментов для переваривания), людям с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистыми нарушениями. Фото © Shutterstock

— Людям с проблемами ЖКТ, особенно с ферментативной недостаточностью, рекомендуется исключить грибы из рациона, так как пища очень тяжёлая (хитин практически не переваривается), на усваивание требуется шесть-восемь часов, — рекомендует диетолог Юлия Хохолкова.

По словам главного специалиста-токсиколога Северо-Западного Федерального округа РФ Алексея Лодягина, причиной плохого самочувствия после грибной трапезы может быть не только отравление ядовитыми грибами, но и их индивидуальная непереносимость.

— Ещё древний врач Парацельс говорил: "Всё яд и зависит от дозы", — говорит токсиколог. — Грибы содержат большое количество клетчатки, это тоже не всегда полезно для организма.

Специалисты напоминают, что первые признаки отравления — тошнота и рвота. Если ухудшение самочувствия происходит после грибной трапезы, не стоит заниматься самолечением и нужно как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

— Степень разрушения организма зависит от вида грибов. Если отравление произошло от бледной поганки, то может потребоваться даже пересадка печени, так как природный яд аманитотоксин разрушает ее клетки, — рассказал врач.

Специалисты предупреждают, что все полезные свойства грибов относятся к профилактике заболеваний, но не к лечению. И рекомендованы только здоровым людям.