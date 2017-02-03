Фанаты "Грибов" перед концертом разрисовали их символикой уральский город

Поклонники музыкальной группы украсили эмблемой кумиров подъезды домов и остановки.

Первые концерты группы "Грибы" в России, не так давно взорвавшей чарты iTunes, обернулись для организаторов настоящим помешательством фанатов. Так, в одном из городов тура — Ижевске — поклонники рэперов разрисовывали весь город символикой музыкального коллектива. Жёлтый круглый знак теперь можно увидеть почти на всех остановках и домах уральского города. Кроме того, одна из особенно экзальтированных фанаток заявила, что намерена не спать трое суток ради розыгрыша бесплатных билетов на концерт любимцев в социальной сети местной радиостанции.

Фанаты разрисовали Ижевск эмблемами группы "Грибы" перед их концертом