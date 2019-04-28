В Египте открыли 4000-летнюю гробницу, которую расписали словно вчера

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В Египте открыли 4000-летнюю гробницу, которую расписали словно вчера

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Фото © Twitter/Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt

При взгляде на подобные вещи в который раз убеждаешься, что раньше всё делали качественнее и лучше. Обнаружив древнюю гробницу, археологи тут же принялись за изучение. И каково же было их удивление, когда они увидели состояние настенных изображений, сообщает Bored Panda.

Чудесное открытие произошло в некрополе Мемфиса у Саккара, к югу от Каира. Лишь недавно археологи показали общественности весь свой фронт работ.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf" target="_blank"><strong><ins>Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt</ins></strong></a></p>

Учёные полагают, что гробница принадлежала вельможе Хуви, которого захоронили неподалёку от Джедкара Исеси, одного из фараонов Пятой династии.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf" target="_blank"><strong><ins>Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt</ins></strong></a></p>

Близкое расположение захоронений вкупе с изображениями на стенах намекают на связь Хуви с фараоном.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf" target="_blank"><strong><ins>Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt</ins></strong></a></p>

Помимо изумительно сохранившихся фресок в гробнице нашли мумию самого Хуви и его канопы — сосуды, в которые помещали внутренние органы усопшего.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf" target="_blank"><strong><ins>Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt</ins></strong></a></p>

На презентацию гробницы Министерство по делам древности пригласило 52 иностранных посла, атташе по культуре и известную египетскую актрису Юсру.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AntiquitiesOf" target="_blank"><strong><ins>Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt</ins></strong></a></p>

В Египте не так редко открывают новые гробницы в силу специфики истории страны. Но это захоронение вельможи Хуви стало поистине значительным, ведь фрески на стенах гробницы не только выполнены в цвете, но и удивительным образом сохранились почти в первозданном виде. Это позволит археологам более подробно изучить живопись Пятой династии.

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