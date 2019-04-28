В Египте открыли 4000-летнюю гробницу, которую расписали словно вчера

При взгляде на подобные вещи в который раз убеждаешься, что раньше всё делали качественнее и лучше. Обнаружив древнюю гробницу, археологи тут же принялись за изучение. И каково же было их удивление, когда они увидели состояние настенных изображений, сообщает Bored Panda.

Чудесное открытие произошло в некрополе Мемфиса у Саккара, к югу от Каира. Лишь недавно археологи показали общественности весь свой фронт работ.

Учёные полагают, что гробница принадлежала вельможе Хуви, которого захоронили неподалёку от Джедкара Исеси, одного из фараонов Пятой династии.

Близкое расположение захоронений вкупе с изображениями на стенах намекают на связь Хуви с фараоном.

Помимо изумительно сохранившихся фресок в гробнице нашли мумию самого Хуви и его канопы — сосуды, в которые помещали внутренние органы усопшего.

На презентацию гробницы Министерство по делам древности пригласило 52 иностранных посла, атташе по культуре и известную египетскую актрису Юсру.

В Египте не так редко открывают новые гробницы в силу специфики истории страны. Но это захоронение вельможи Хуви стало поистине значительным, ведь фрески на стенах гробницы не только выполнены в цвете, но и удивительным образом сохранились почти в первозданном виде. Это позволит археологам более подробно изучить живопись Пятой династии.

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