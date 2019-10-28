Девушка подсчитала, как часто смотрят на её грудь, установив скрытую камеру

Конечно, всё ради благого дела. Ролик с экспериментом призывает девушек тоже приглядывать за своей грудью, чтобы предотвратить развитие рака груди.

Пышногрудая девушка ради эксперимента прогулялась по улицам Нью-Йорка. В районе декольте "подопытная" установила скрытую камеру, чтобы фиксировать всех, кто посмотрит на вырез. Результаты... ожидаемые. Трудно было найти тех, кто этого не сделает.

На пути девушки встречались и заинтересованные официанты, и гости этих же ресторанов. Не обошлось и без девушки, одёргивающей своего заглядевшегося парня.

И пока девушка своим бюстом вызывала интерес представителей всех полов и видов (собаки, кстати, тоже не смогли удержаться), её реальной целью было привлечь внимание к проблеме рака груди и его профилактике. Это становится понятно из финальных титров, которые появляются, когда счётчик "визуальных контактов" переваливает за отметку 30.

Дамы, не забудьте проверить свою собственную грудь тоже. Раннее обнаружение спасает жизни Финальные титры ролика

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