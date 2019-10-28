Девушка подсчитала, как часто смотрят на её грудь, установив скрытую камеру

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Кадры из видео © YouTube / Chris Zelig

Конечно, всё ради благого дела. Ролик с экспериментом призывает девушек тоже приглядывать за своей грудью, чтобы предотвратить развитие рака груди.

Пышногрудая девушка ради эксперимента прогулялась по улицам Нью-Йорка. В районе декольте "подопытная" установила скрытую камеру, чтобы фиксировать всех, кто посмотрит на вырез. Результаты... ожидаемые. Трудно было найти тех, кто этого не сделает.

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/hGdA6XEsYcA" target="_blank">Chris Zelig</a></p>

На пути девушки встречались и заинтересованные официанты, и гости этих же ресторанов. Не обошлось и без девушки, одёргивающей своего заглядевшегося парня.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/hGdA6XEsYcA" target="_blank">Chris Zelig</a></p>

И пока девушка своим бюстом вызывала интерес представителей всех полов и видов (собаки, кстати, тоже не смогли удержаться), её реальной целью было привлечь внимание к проблеме рака груди и его профилактике. Это становится понятно из финальных титров, которые появляются, когда счётчик "визуальных контактов" переваливает за отметку 30.

<p>Кадры из видео © YouTube / <a href="https://youtu.be/hGdA6XEsYcA" target="_blank">Chris Zelig</a></p>

Дамы, не забудьте проверить свою собственную грудь тоже. Раннее обнаружение спасает жизни

Финальные титры ролика

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