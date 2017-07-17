Почему Грузия поднялась против мигрантов

На прошлой неделе по центру Тбилиси прошёл "Грузинский марш", собравший, по данным организаторов, до семи тысяч человек. Столь массовое шествие под националистическими лозунгами республика увидела впервые.

— Наши требования таковы: в срочном порядке принять новый эмиграционный закон, по которому будут максимально ужесточены правила присвоения вида на жительство в Грузии и процесс присвоения гражданства, — заявил журналистам один из вождей "Грузинского марша" Сандро Брегадзе. — Исполнять действующий закон и в срочном порядке депортировать с территории Грузии всех нелегалов, преступников-иностранцев, которые незаконно находятся на территории Грузии. МВД должно начать принимать действенные массовые меры против нелегальной криминальной деятельности, которой занимаются иностранцы.

Полиция серьезно восприняла угрозу патриотов разобраться с этническим криминалом в столице и провела облавы, задержав в развлекательных заведениях 91 представителя слабого (из них 20 иностранок) и 56 сильного (из них уже 41 иностранец) пола. Такой диссонанс особенно выразителен, учитывая, что в первом случае речь идёт о проститутках, а во втором — об их хозяевах и клиентах.

— Насколько мне известно, речь идёт о жертвах трафикинга (торговли людьми, то есть захвата, удержания и эксплуатации с целью наживы. — Прим. Лайфа), все они находились в рабстве прямо в центре Тбилиси. Все притоны, которые действовали под видом кафе и баров, принадлежат арабским гражданам, — отметил тогда Брегадзе.

Кого ж испугались власти?

Про "Грузинскую силу", которая выступила одним из организаторов марша, Лайф писал в конце мая 2016 года, когда она дебютировала первыми шествиями по улицам Тбилиси с баннером "Грузия для грузин" и скандированием "Смерть врагам".

Это типичные ультраправые, в значительной степени укомплектованные из ультрас ФК "Динамо" (Тбилиси), в частности, группировки последних, связанной с вывешиванием на трибунах баннера с "мёртвой головой" и надписью Bergmann (нем. "Горец"). Надпись явно апеллирует к одноимённой диверсионной части абвера (немецкой разведки) Великой Отечественной войны, укомплектованной из народов Кавказа. Правый радикализм и антикоммунизм оформлен в привычные для Запада форматы неонацизма и расизма, включая кельтские кресты, свастики, лозунги Georgian pride world wide и прочее.

Однако, ультрас, любящие публично "кинуть зигу" (что охотно фотографировали на "Грузинском марше" журналисты), не определяли лицо шествия. Многотысячная колонна, во главе которой несли огромную икону царя Давида Строителя, пришла по призыву совсем иных людей. Таких, как Сандро Брегадзе.

Брегадзе — известный адвокат, в прошлом правозащитник, член "Кавказской Хельсинкской группы". Он был видным деятелем уже в грузинском парламенте и одним из лидеров второй по величине фракции "Агордзинеба" ("Возрождение"). Позднее он перешёл в партию "Тависуплеба" ("Свобода"), возглавив созданную ей в парламенте фракцию. Эту партию создал вернувшийся в 2003 году из долгой эмиграции Константин Гамсахурдия, старший сын свергнутого в 1992 году путём военного переворота первого президента страны националиста Звиада Гамсахурдия.

"Свобода" стояла в жёсткой оппозиции к Михаилу Саакашвили, её уличные акции в 2007 году не раз жёстко разгоняла полиция. Позже партия ослабела и в 2010 году Брегадзе вышел из её рядов, вернувшись к правозащитной деятельности.

После того как на парламентских выборах в октябре 2012 года "Единое национальное движение" Саакашвили потерпело поражение от "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, Брегадзе оказался востребован в истеблишменте. Он стал заместителем Давида Дарахвелидзе, занимавшего с 25 октября 2012-го по 21 июля 2014-го пост министра по вопросам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению. После его отставки Брегадзе недолго был не у дел, став 1 октября 2014 года замминистра по делам диаспоры. Ни для кого не была секретом жёсткая позиция Брегадзе в отношении секс-меньшинств, например, в 2010 году он заявил, что "Свобода", где он тогда состоял, "пресечёт любыми способами" намеченный в Тбилиси гей-парад. Его инициативы по внесению поправок о запрете однополых браков в Конституцию привели к тому, что 19 февраля 2016 года Брегадзе вынужден был написать заявление об уходе с поста замминистра, заявив, что не намерен отказываться от своих взглядов, и в Грузии "никогда не будут узаконены однополые браки, никто не сможет оскорбить церковь и патриарха, и у нас будет национальное государство!" После отставки Брегадзе создал движение "Эровнулеби" ("Национальные") и инициировал сбор подписей для принятия закона о запрете гей-браков. В августе 2016 года президент наложил вето на инициативу, после чего Брегадзе призвал к радикальным протестам. Затем он примкнул к партии "Тамаз Мечиаури — За единую Грузию", в которую вошёл ряд таких же недавних высокопоставленных членов "Грузинской мечты", негативно настроенных к движению страны в сторону интеграции с Западом со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, этот проект быстро сошёл с политической сцены.

В январе этого года вновь резко активизировалась тема ночных заведений в центре Тбилиси, в которые охрана пускает только иностранцев и местных девушек, а для грузин там двери закрыты. Вопрос об этом поднял 11 января на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили, поручивший главе министру МВД разобраться с этим.

— Ни один грузин не потерпит того, что там происходит, и потому их не пускают туда, — пояснил глава правительства, туманно упомянувший и о творящихся в этих заведениях правонарушениях.