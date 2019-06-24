Цена хамства. Сколько потеряет Грузия, оскорбляя Россию
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Грузинское вино. Потери — на 126,5 млн долларов
Россия — главный рынок сбыта. В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок вина. И 53,7 млн бутылок уехали к нам
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Грузинские товары. Потери — свыше 250 млн долларов (кроме вина)
С 2009 года экспорт из Грузии вырос с 38 до 385 млн долларов. В Россию привозят овощи, крепкий алкоголь, минералку и ферросплавы
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Грузинский отдых. Потери — 100 млн долларов
В 2018 году в Грузии отдохнуло 1,4 млн россиян. Каждый пятый интурист — наш. Но вряд ли захочется отдыхать там, где тебя матерят
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Грузинские переводы. Потери — около 330,5 млн долларов
1/4 всех заграничных переводов в Грузию — это российские переводы. Лишь за первые месяцы 2019 года отправили 163 млн долларов
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Грузинские кафе. Потери — миллионы долларов
Сложно оценить убыток грузинских кафе в России. Только в Москве 1107 заведений грузинской кухни. Отток клиентов ударит по прибыли
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Общие возможные потери Грузии — свыше 800 млн долларов
Сильнее всего пострадают туризм и торговля. Но самое плохое, что политический конфликт опять ударит по отношениям между людьми
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