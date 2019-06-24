Цена хамства. Сколько потеряет Грузия, оскорбляя Россию

Фото © EPA / ZURAB KURTSIKIDZE / ТАСС

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Российско-грузинский конфликт набирает обороты. На площади Тбилиси оппозиция выступает с резкими антироссийскими лозунгами и оскорблениями. Россия отменяет полёты в Тбилиси и Батуми. Пострадают от происходящего обычные люди. Мы посчитали потенциальный ущерб для Грузии от новой ссоры с соседом.

Грузинское вино. Потери — на 126,5 млн долларов

Россия — главный рынок сбыта. В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок вина. И 53,7 млн бутылок уехали к нам

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Грузинские товары. Потери — свыше 250 млн долларов (кроме вина)

С 2009 года экспорт из Грузии вырос с 38 до 385 млн долларов. В Россию привозят овощи, крепкий алкоголь, минералку и ферросплавы

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Грузинский отдых. Потери — 100 млн долларов

В 2018 году в Грузии отдохнуло 1,4 млн россиян. Каждый пятый интурист — наш. Но вряд ли захочется отдыхать там, где тебя матерят

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Грузинские переводы. Потери — около 330,5 млн долларов

1/4 всех заграничных переводов в Грузию — это российские переводы. Лишь за первые месяцы 2019 года отправили 163 млн долларов

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Грузинские кафе. Потери — миллионы долларов

Сложно оценить убыток грузинских кафе в России. Только в Москве 1107 заведений грузинской кухни. Отток клиентов ударит по прибыли

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Общие возможные потери Грузии — свыше 800 млн долларов

Сильнее всего пострадают туризм и торговля. Но самое плохое, что политический конфликт опять ударит по отношениям между людьми

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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