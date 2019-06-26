Как 200 лет назад русский царь спас Грузию от полного истребления

"С прошением на коленях", тучные советские годы под покровительством Сталина, агрессия "роз" и убийство российских миротворцев. О чём ещё забыли жители некогда самой богатой советской республики?

В XV веке Грузинское царство распалось на несколько государств — Имеретию, Картли и Кахетию. Формально все они были независимы, но каждое из них платило дань и находилось в сфере влияния Османской империи и Персии. В 1586 году после бесконечных кровопролитных набегов, откровенного геноцида и резни, которую устроили турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч.

История "вечного подданства" грузинского народа

После гибели Византии Грузия оказалась отрезанной от всего христианского мира. XVI−XVIII столетиях грузинская территория стала ареной борьбы мусульманских Персии и Османской империи за господство в Закавказье. При этом Персия и Турция, можно сказать ненавидевшие друг друга, в то же время по отношению к Грузии были едины — они не переносили её на дух и не считали её подданных людьми.

В таких условиях церкви и святыни были разрушены и осквернены, земли разорены, мужская половина населения практически уничтожена. А в начале 1780-х годов персидский (иранский) шах Али Мурад стал грозить правителю объединившегося Картлийско-Кахетинского царства вторжением.

24 июля 1783 года в городе Георгиевске, на юге современного Ставрополья, был подписан документ, который вошёл в историю как Георгиевский трактат. Согласно ему Картлийско-Кахетинское царство добровольно вошло под покровительство России. А через несколько месяцев в Тифлисе появились два русских батальона с батареей полевых пушек. После прихода русского царя Персия на некоторое время отказалась от агрессии. Однако, после того как русские войска опять отошли за Кавказскую пограничную линию, Персия снова учинила кровавое побоище.

Российский военный историк генерал-майор Ростислав Фадеев в своей книге "60 лет Кавказской войны" писал, что мусульмане (о персах. — *Ред.), воодушевлённые новым учением шиитства, "систематически вырезали население целых областей".

Историк приводит развязку одной из битв 1795 года, когда персы, преодолев реку Кура, превосходя грузинские войска, разбили их в Крцанисской битве, затем захватили и уничтожили Тбилиси: "На Курском мосту в Тифлисе персияне заставляли православных плевать в чудотворный образ Богородицы и свергали непокорных (а непокорными были все) с моста в Куру, скоро запруженную телами; или как две тысячи молельщиков Давидо-Гареджийской пустыни были по очереди подводимы под топор во время совершения заутрени на Светлое воскресенье".

После всех этих тяжёлых событий 17 ноября 1800 года грузинский царь Георгий XII обратился к императору Павлу I с "прошением на коленях", в котором умолял принять свой народ в "вечное подданство".

Уже новый император Александр I, несмотря на многочисленные просьбы грузинской аристократии, сомневался в необходимости вхождения Грузии в состав империи. Для того чтобы принять окончательное решение, он отправил туда генерала Карла Кнорринга.

После поездки генерал доложил императору, что Картли-Кахетия обречена, если она останется независимой. Если же Россия откажется от Грузии, её ждёт незавидная судьба. Персы и османы постараются сделать всё, чтобы прибрать её к рукам, и грузин ждёт либо принудительная исламизация, либо вообще истребление.

Кнорринг также утверждал, что население догадывается о своей участи и буквально умоляет его содействовать его принятию в российское подданство. После доклада Кнорринга император Александр в 1801 году принял решение подтвердить указ Павла I и "взять на себя бремя управления царства Грузинского".

Грузинские князья

Спустя всего несколько десятков лет, в 30-е годы XIX века, был раскрыт заговор грузинских аристократов из Петербурга и Москвы, желавших восстановить грузинскую монархию и отделиться от России. Несмотря на тяжесть обвинений, император проявил демонстративную гуманность и ограничился только высылкой участников в провинцию на несколько лет.

Дабы окончательно успокоить регион, было решено уравнять грузинское дворянство с российским на льготных условиях. Но в процентном соотношении численность дворян в Грузии оказалась значительно выше, чем численность дворян в России. Одних только княжеских родов в маленькой Грузии насчитывалось более сотни, что было даже больше, чем в огромной России (не считая польских князей).

Такая щедрость привела к тому, что грузинская аристократия перестала проявлять недовольство. Но вместе с тем произошёл перекос в пропорциях. К началу ХХ века на 83,9 млн великороссов, малороссов и белорусов приходилось порядка 600 тысяч дворян, тогда как на 823 тысячи грузин их было около 60 тысяч.

После распада Российской империи к власти в Грузии пришли меньшевики. Демократическая республика просуществовала три года и запомнилась бесконечной резнёй и войной с соседями.

"После смерти русские мечтают попасть в Грузию вместо рая"

Всё это закончилось в 1921 году советизацией Грузии. Стоит отметить, что Ленин был не в восторге от этой идеи, главным её инициатором и лоббистом был Серго Орджоникидзе. Впоследствии и Сталин сделал для республики немало, но ещё больше — его подчинённые, стремившиеся угодить вождю.

Высокий уровень жизни обеспечивался повышенными закупочными ценами на сельхозпродукцию. В то время как большинство колхозов России и Украины производили зерно, цены на которое занижались до минимума, чтобы получать дешёвый хлеб, грузинские колхозы в основном производили дефицитные чай, цитрусовые и виноград, закупавшиеся по гораздо более высокой цене. Колхозы в РСФСР получали в среднем от 29 до 48 копеек на двор за один трудодень, тогда как закавказские колхозники зарабатывали свыше 4,6 руб.

Неудивительно, что советские граждане считали республику настоящей землёй обетованной, где нет печалей и забот. Это отметил американский писатель Джон Стейнбек, совершивший путешествие в СССР в 1947 году:

— Где бы мы ни были — в России, в Москве, на Украине, в Сталинграде, — магическое слово "Грузия" возникало постоянно. И говорили они об этом месте на Кавказе у Чёрного моря просто как о втором рае. Мы стали верить, что большинство русских надеются, что если они проживут всю жизнь в честности и добродетели, то, когда умрут, попадут не в рай, а в Грузию.

Кроме высокого уровня жизни республика имела и политические привилегии. Так, Грузия была единственной республикой, в которой русский язык не имел официального статуса. Попытка Брежнева придать языку статус государственного натолкнулась на сопротивление номенклатуры и привела к массовым протестам местной интеллигенции. После шумных митингов Брежнев отказался от своей инициативы.

Независимость

После обрушения Советского Союза первым главой независимой Грузии стал Звиад Гамсахурдия. Его отец Константин, знаменитый "грузинский Горький", был убеждённым антисоветчиком, демонстративно отказывался говорить на русском языке и боролся с "русской оккупацией", получая ордена Ленина и заседая в Академии наук Грузии благодаря покровительству Берии и местной номенклатуры.

После его прихода к власти началась гражданская война между сторонниками и противниками президента, а также конфликты с Абхазией и Южной Осетией, когда вооружённые отряды из Грузии врывались в дома и вырезали бывших советских сограждан. Затем его свергли, и он погиб при до сих пор не выясненных обстоятельствах.

Гамсахурдию сменил бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, который удерживал власть более 10 лет, лавируя между Россией и западными странами.

В 2003 году он был свергнут по лекалам западных цветных революций своим бывшим министром Михаилом Саакашвили. Этот переворот назвали "революцией роз". Лютый реформатор Саакашвили кричал на каждом повороте о грузинском экономическом чуде, но доля промышленности и производительность труда неуклонно продолжали падать. Новый президент наступил на старые грабли и вновь попытался добиться подчинения Абхазии и Южной Осетии при помощи военной силы. На этот раз грузинская армия была куда лучше вооружена и подготовлена американскими инструкторами.

В 2008 году в Цхинвале размещался лагерь российских миротворцев. Грузия атаковала спящий город залпами из установок "Град". После столь вопиющей агрессии в отношении российских военнослужащих, находившихся там абсолютно законно, Россия просто не могла не вмешаться в конфликт. Тем более что многие жители Южной Осетии имели уже российское гражданство.

Вооружённый конфликт продлился пять дней и закончился безоговорочным поражением грузинской армии, которая фактически обратилась в бегство. В результате этого конфликта Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Бедность и позор самой богатой республики СССР

Выход из СССР и политическая нестабильность нанесли сокрушительный удар по экономике. За несколько лет независимости ВВП страны сократился на 70% (больше, чем в какой-либо из бывших союзных республик). Грузия, которая была одной из богатейших республик СССР, превратилась в одну из самых бедных стран постсоветского пространства.

Рост экономики, произошедший в нулевые и десятые (в значительной степени вызванный щедрой финансовой поддержкой западных стран), отчасти сгладил последствия 90-х, но был явно недостаточен, чтобы страна вернулась на прежний уровень.

Грузия провела в составе России и СССР почти 200 лет. За это время она получила весьма немало. Руками империи было закончено собирание грузинских земель, которое кто-то из грузинских царей вряд ли смог бы осуществить в одиночку, находясь во враждебном окружении. Многочисленное грузинское дворянство получило резкое повышение статуса до уровня князей, благодаря чему стало доминировать в рядах титулованной аристократии. В СССР республика имела множество привилегий, а уровень жизни там незначительно уступал разве что Прибалтике, которая была европейской витриной Союза.

За все эти эпохи невозможно вспомнить ни одного случая дискриминации на государственном уровне. Грузинский язык никогда не подвергался ограничениям, грузинская литература продвигалась в СССР наравне с классической русской. Грузины никогда не подвергались гонениям или поражению в правах. В империи они составляли значительную часть титулованного аристократического слоя, а в СССР существовал настоящий культ всего грузинского.

Даже конфликт с абхазами, в котором Грузия традиционно винит Россию, зародился задолго до 1991 года без каких-либо коварных происков Москвы. Но, несмотря на всё это, в конце 80-х Грузия одной из первых заявила о многовековой и жестокой русской оккупации. А начиная с обретения независимости, республика остаётся одной из самых антироссийски настроенных стран постсоветского пространства.