Поздно пить боржоми. Какие доходы может потерять Грузия

Ущерб от потери российских туристов — 750 миллионов долларов
Такую цифру озвучил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Это 5% всего грузинского ВВП
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Запрет импорта грузинского вина. Потери — 126,5 млн долларов
Россия — главный рынок сбыта. В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок вина. И 53,7 млн бутылок уехало к нам
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Грузинские товары (кроме вина). Потери — свыше 250 млн долларов
С 2009 года экспорт из Грузии вырос с 38 до 385 млн долларов. В Россию везут овощи, минералку и ферросплавы
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Запрет денежных переводов. Потери — около 330,5 млн долларов
1/4 всех заграничных переводов в Грузию — это российские переводы. Лишь за первые месяцы 2019 года отправили 163 млн долларов
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Общие возможные потери Грузии — около 1,5 млрд долларов
А это уже больше 10% ВВП Грузии. Сильнее всего пострадают туризм и торговля
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