Поздно пить боржоми. Какие доходы может потерять Грузия

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Фото © AP Photo / Shakh Aivazov

С сегодняшнего дня прекратилось прямое сообщение из Москвы в Тбилиси. Сегодня же депутаты Госдумы заявили, что намерены применить ещё ряд экономических мер. Речь идёт о запрете на поставки вина, запрет денежных переводов и окончательное ограничение туризма. Мы посчитали возможный ущерб от таких санкций.

Ущерб от потери российских туристов — 750 миллионов долларов

Такую цифру озвучил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. Это 5% всего грузинского ВВП

Фото © Shutterstock

Запрет импорта грузинского вина. Потери — 126,5 млн долларов

Россия — главный рынок сбыта. В 2018 году Грузия экспортировала 86,2 млн бутылок вина. И 53,7 млн бутылок уехало к нам

Фото © Светлана Боброва / ТАСС

Грузинские товары (кроме вина). Потери — свыше 250 млн долларов

С 2009 года экспорт из Грузии вырос с 38 до 385 млн долларов. В Россию везут овощи, минералку и ферросплавы

Фото © Shutterstock

Запрет денежных переводов. Потери — около 330,5 млн долларов

1/4 всех заграничных переводов в Грузию — это российские переводы. Лишь за первые месяцы 2019 года отправили 163 млн долларов

Фото © Александр Артеменков / ТАСС

Общие возможные потери Грузии — около 1,5 млрд долларов

А это уже больше 10% ВВП Грузии. Сильнее всего пострадают туризм и торговля

Фото © Flickr / dmitry vetrov

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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