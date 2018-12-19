Серябкина выложила откровенные фото, где на ней из одежды только слой золота

Так певица отметила новость о том, что журнал "Максим" признал её одной из трёх самых сексуальных женщин в России.

Фото эротического характера участница группы "Серебро" выложила на своей странице в "Инстаграме", где у неё три миллиона подписчиков. Пост уже оценили 220 тыс. поклонников девушки, оставив свои лайки.

Мне тут пишут, что мои любимые @maximmagazinerussia выбрали меня в тройку самых сексуальных женщин страны. Это невероятно приятно!!! Нет слов... Я три раза была на обложке этого потрясного журнала, и, честно, это каждый раз особый трепет... Ольга Серябкина

Впрочем, информация, о которой пишет Ольга, пока не официальная. Журнал "Максим" только приступил к публикации своего топ-100, выкладывая каждый день по 10 девушек из списка, начав с его конца. Уже известно, что, например, 95-е место заняла Ольга Бузова.

Особое состояние — это как будто почувствовать свою женственность на миллион процентов... Просто очень люблю. Спасибо❤️ Ольга Серябкина

Сейчас Серябкина отдыхает на Бали и периодически прилетает в Москву для очередных съёмок.

Ольга Бузова заняла 95-е место в топ-100 самых сексуальных женщин страны