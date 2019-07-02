Качнуть права хотите? Как чиновники общаются с простыми россиянами

Только вчера премьер-министр Дмитрий Медведев говорил об ощущении дефицита доверия к представителям партии власти и требовал менять формат общения с людьми. А сегодня оригинальный формат общения продемонстрировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Самые мягкие критики назвали его поступок "барством". Этот и другие случаи — ниже.

Качнуть права хотите?

Губернатор Красноярского края Александр Усс приехал в Канск. Там сильное наводнение затопило 130 домов, многие люди лишились имущества. Одна из женщин, расстроенная бедствием, обратилась к губернатору с вопросом. На что тот отреагировал так, словно жители ему что-то должны. Вот какой был разговор:

— Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдёт и размоет? За нами вертолёты будут присылать? — спросила жительница Канска Наталья Заморозова.

— Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную, — ответил губернатор.

Позже Наталья рассказала изданию НГС24 о своей реакции на грубость губернатора:

— Мы такого не ожидали. Я пыталась привлечь внимание, потому что, если дорогу размоет, мы реально окажемся отрезанными от мира. Все были удивлены, что губернатор может так отвечать. Мягко говоря, все были в шоке.

В Госдуме потребовали извиниться перед жителями.

Глава пресс-службы Красноярского края Елена Уляшева посчитала, что ситуация не стоит того. Она написала, что "совершенно не важно, кто кому как ответил. Важно — губернатор оперативно приехал к пострадавшим". Полностью её пост ниже.

Алкаши и тунеядцы

Риторика красноярского губернатора — не первый и не последний пример высокомерного отношения к людям. Например, в марте этого года в областной думе Волгограда обсуждали вопрос соцдоплат к пенсиям. И местный депутат Гасан Набиев высказался так:

— Малоимущий сам себя создал. Мог бы стать нормальным человеком. Алкаши и тунеядцы получают пенсии по восемь тысяч рублей.

Политик извинился за свои слова позже и признал их неккоректными. Хотя и сказал, что не согласен с тем, что те люди, кто трудился, и те, кто бездельничал, получают одинаковые доплаты.

Государство не просило вас рожать

Ещё один яркий случай был в феврале. Директор Департамента молодёжной политики Свердловской области сказала, что молодёжи государство ничего не должно. Должны родители.

"Государство не просило вас рожать", — произнесла чиновница с трибуны, чем шокировала многих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести проверку в Департаменте молодёжной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Сперва ей вынесли выговор. А через две недели она уволилась "по собственному желанию". Это лишь пара примеров. Ещё несколько можете прочитать тут и тут.

Показательно и то, что обычно чиновники не извиняются перед людьми сразу же. Они идут на попятную лишь в том случае, если поднимается шум в прессе и их должности что-то угрожает. В иных обстоятельствах они заявляют, что вели себя согласно обстоятельствам и ничего страшного не случилось.