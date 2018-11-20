"Несовершеннолетняя любовница" Гуфа угрожает послать интимные фото его девушке

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"Несовершеннолетняя любовница" Гуфа угрожает послать интимные фото его девушке

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18-летняя Яна из Екатеринбурга шантажирует Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Девушка угрожает отправить их совместные фотографии возлюбленной рэпера Кэти Топурии. Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что отношения Гуфа и Яны начались два года назад, когда девушке было всего шестнадцать лет.

О юной любовнице 39-летнего рэпера сообщил YouTube-канал "ПУШКА". Утверждается, что 18-летняя Яна из Екатеринбурга, которая уже два года является любовницей Гуфа, угрожает рассказать об их связи Кэти Топурии. У девушки есть доказательства — совместные фотографии, сделанные в доме музыканта в Апрелевке.

<p>Скриншот © L!FE/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCD3cxCSDwsNVrOfHHpcqwQA" target="_blank">YouTube-канал &#34;ПУШКА&#34;</a></p>

В распоряжении канала оказалась аудиозапись, на которой Гуф косвенно признаёт отношения с девушкой и отмечает, что теперь о дальнейшем общении не может быть и речи.

Как я могу с тобой общаться, если ты меня шантажируешь тем, что расскажешь моей женщине, что мы с тобой трахались

Гуф

Как утверждает сама Яна, Гуф жаловался ей на Кети и утверждал, что несколько раз пытался с ней расстаться. Теперь же, по словам девушки, рэпер стал угрожать ей, поэтому она решила рассказать о романе "в целях своей безопасности".

<p>Скриншот © L!FE/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCD3cxCSDwsNVrOfHHpcqwQA" target="_blank">YouTube-канал &#34;ПУШКА&#34;</a></p>

Что ж, для Гуфа есть две новости. Хорошая — Яна больше не сможет шантажировать его переписками и фотографиями. И плохая — Кети Топурия наверняка о них узнает. Впрочем, последнее время в СМИ появляются слухи о том, что рэпер и певица расстались. Если это действительно так, то Яна опоздала с шантажом.

<p>Фото © Instagram/therealguf</p>

<p>Фото © vk.com/yanashevczova</p>

<p>Фото © vk.com/yanashevczova</p>

<p>Фото © vk.com/yanashevczova</p>

<p>Фото © vk.com/yanashevczova</p>

Кети Топурия рассказала о романе с Гуфом

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