"Несовершеннолетняя любовница" Гуфа угрожает послать интимные фото его девушке

18-летняя Яна из Екатеринбурга шантажирует Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф. Девушка угрожает отправить их совместные фотографии возлюбленной рэпера Кэти Топурии. Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что отношения Гуфа и Яны начались два года назад, когда девушке было всего шестнадцать лет.

О юной любовнице 39-летнего рэпера сообщил YouTube-канал "ПУШКА". Утверждается, что 18-летняя Яна из Екатеринбурга, которая уже два года является любовницей Гуфа, угрожает рассказать об их связи Кэти Топурии. У девушки есть доказательства — совместные фотографии, сделанные в доме музыканта в Апрелевке.

В распоряжении канала оказалась аудиозапись, на которой Гуф косвенно признаёт отношения с девушкой и отмечает, что теперь о дальнейшем общении не может быть и речи.

Как я могу с тобой общаться, если ты меня шантажируешь тем, что расскажешь моей женщине, что мы с тобой трахались Гуф

Как утверждает сама Яна, Гуф жаловался ей на Кети и утверждал, что несколько раз пытался с ней расстаться. Теперь же, по словам девушки, рэпер стал угрожать ей, поэтому она решила рассказать о романе "в целях своей безопасности".

Что ж, для Гуфа есть две новости. Хорошая — Яна больше не сможет шантажировать его переписками и фотографиями. И плохая — Кети Топурия наверняка о них узнает. Впрочем, последнее время в СМИ появляются слухи о том, что рэпер и певица расстались. Если это действительно так, то Яна опоздала с шантажом.

Кети Топурия рассказала о романе с Гуфом