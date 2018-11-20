"Несовершеннолетняя любовница" Гуфа угрожает послать интимные фото его девушке

О юной любовнице 39-летнего рэпера сообщил YouTube-канал "ПУШКА". Утверждается, что 18-летняя Яна из Екатеринбурга, которая уже два года является любовницей Гуфа, угрожает рассказать об их связи Кэти Топурии. У девушки есть доказательства — совместные фотографии, сделанные в доме музыканта в Апрелевке.
В распоряжении канала оказалась аудиозапись, на которой Гуф косвенно признаёт отношения с девушкой и отмечает, что теперь о дальнейшем общении не может быть и речи.
Как я могу с тобой общаться, если ты меня шантажируешь тем, что расскажешь моей женщине, что мы с тобой трахались
Гуф
Как утверждает сама Яна, Гуф жаловался ей на Кети и утверждал, что несколько раз пытался с ней расстаться. Теперь же, по словам девушки, рэпер стал угрожать ей, поэтому она решила рассказать о романе "в целях своей безопасности".
Что ж, для Гуфа есть две новости. Хорошая — Яна больше не сможет шантажировать его переписками и фотографиями. И плохая — Кети Топурия наверняка о них узнает. Впрочем, последнее время в СМИ появляются слухи о том, что рэпер и певица расстались. Если это действительно так, то Яна опоздала с шантажом.
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