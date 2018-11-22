"Этого выродка не будет". Беременная любовница Гуфа сделает аборт

Последние несколько дней разговоры о личной жизни Гуфа не утихают. Недавно стало известно о его 18-летней любовнице Яне Шевцовой из Екатеринбурга, которая собиралась шантажировать рэпера. Затем его девушка Кети Топурия заявила, что давно с ним не общается. Но история получила новый виток. Теперь Яна заявила, что беременна, но ребёнка оставлять она не собирается.

Телеграм-канал "Пушка" приводит слова Яны о том, что девушка собиралась пойти в больницу. Она сделала тесты, и те оказались положительными. Поэтому любовница решила удостовериться.

На скриншоте, который опубликовал канал, приведены слова девушки о том, что с отцом ребёнка она общаться не собирается и теперь его и вовсе ненавидит. Впрочем, ни "Пушка", ни девушка прямых указаний на то, кто отец ребёнка, не дают.

Позже Яна прислала и сам снимок тестов, и фото из медучреждения. А вскоре появилась и справка с печатью. Девушке поставили срок полторы недели. Впрочем, обиженная пассия заявила, что в принципе заводить детей не собирается и хочет прервать беременность.

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Если жительница Урала хотела, чтобы о ней говорили, у неё получилось. Ранее ребята из "Пушки" на своём YouTube-канале выпустили интервью с Яной, где приводилась запись телефонного разговора с Гуфом.

Там рэп-исполнитель нелестно отзывался о девушке и сказал, что платил ей деньги за секс. А Кети Топурия после скандала заявила, что уже давно не общается с музыкантом.

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