"Такая тварь". Гуф не выдержал, узнав, что 18-летняя любовница беременна от него

18-летняя Яна Шевцова, с которой 39-летний Алексей Долматов, больше известный как Гуф, изменял Кети Топурии, опять оказалась в центре скандала. Девушка, ставшая участницей "Дома-2", заявила, что вновь вступила в сексуальные отношения с рэпером и теперь беременна от него. Судя по всему, эта информация Гуфу не очень понравилась.
Просто *** мразь ***. Такая тварь ***!
Гуф
Яне оценка от музыканта тоже не пришлась по душе. В ответ она выложила несколько сториз с оскорблениями и угрозами в адрес Гуфа.
Хочешь войну? Давай, жди новостей, идиот, больной, мерзкий. Жить не хочется, мразь ты, а не Гуф
Яна Шевцова
Отметим, что никаких доказательств своей беременности от рэпера Яна не предоставила.
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