"Такая тварь". Гуф не выдержал, узнав, что 18-летняя любовница беременна от него

Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова сообщила, что вновь встречается с рэпером и ждёт от него ребёнка. Для самого Гуфа это заявление явно стало сюрпризом, причём настолько неприятным, что он не сдержался и обматерил девушку на своей странице в Instagram.

18-летняя Яна Шевцова, с которой 39-летний Алексей Долматов, больше известный как Гуф, изменял Кети Топурии, опять оказалась в центре скандала. Девушка, ставшая участницей "Дома-2", заявила, что вновь вступила в сексуальные отношения с рэпером и теперь беременна от него. Судя по всему, эта информация Гуфу не очень понравилась.

Просто *** мразь ***. Такая тварь ***! Гуф

Яне оценка от музыканта тоже не пришлась по душе. В ответ она выложила несколько сториз с оскорблениями и угрозами в адрес Гуфа.

Хочешь войну? Давай, жди новостей, идиот, больной, мерзкий. Жить не хочется, мразь ты, а не Гуф Яна Шевцова

Отметим, что никаких доказательств своей беременности от рэпера Яна не предоставила.