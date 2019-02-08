Беременная любовница Гуфа выбрала себе профессию и пробила дно в очередной раз

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Беременная любовница Гуфа выбрала себе профессию и пробила дно в очередной раз

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Скриншот шоу "Бородина против Бузовой", фото: instagram/yana_shevofficial

18-летняя Яна Шевцова пришла на передачу "Бородина против Бузовой", где рассказала о своей жизни за периметром "Дома-2".

После скандала на "Доме-2", в рамках которого девушку обвинили в распространении СПИДа, она покинула проект. И у ведущих на передаче возник резонный вопрос, чем она занимается сейчас и сможет ли заработать "без грязи". Ведь возвращаться домой в Екатеринбург она не стала. Яна заявила, что рассматривает вариант заниматься эскортом. А после обвинила участницу "Дома-2" Олесю Ткаченко в том, что та тоже просила туда её устроить.

<p>Скриншот шоу &#34;Бородина против Бузовой&#34;</p>

На этом делаются деньги. <...> Давайте начнём с грязи, а продолжим немножко другим. <...> Мы хотя бы себя продаём за копейки, а некоторые это делают бесплатно

Яна Шевцова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/yana_shevofficial/" target="_blank"><strong>yana_shevofficial</strong></a></p>

Девушка также подтвердила, что беременна от Гуфа и раньше он обсуждал с ней рождение детей. А также сказала, что не собирается от него отказываться: "Я его не забуду, пока он меня не убьёт". При этом призналась, что хочет нормальные крепкие отношения и собирается корректировать своё поведение с помощью психологов. Не отрицая тем не менее, что ей нравится "хайповать".

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