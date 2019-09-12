Гуф нашёл утешение после разрыва с Топурией, выложив фото с полуголыми девушками

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Фото © Instagram/therealguf

На днях у поклонников рэпера появилась надежда, что он воссоединится с бывшей возлюбленной. Но радоваться им пришлось недолго.

Репутация Гуфа сейчас, похоже, нестабильна во многих сферах. Его совместный клип с Тимати набрал миллион дизлайков, а бывшая девушка, солистка "А’Студио" Кети Топурия, заблокировала в соцсетях. Но, судя по всему, рэпер недолго расстраивался. Долматов выложил в "Инстаграме" два откровенных снимка.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therealguf/" target="_blank">therealguf</a></p>

На фото Гуф предстал рядом с двумя стройными эффектными девушками. Причём на красавицах из одежды были только белоснежные стринги. Соблазнительные спутницы стояли на коленях у ног рэпера, прикрыв обнажённую грудь руками.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therealguf/" target="_blank">therealguf</a></p>

В комментариях к таким съёмкам отнеслись весьма неоднозначно. Многие были недовольны тем, что только недавно он писал нежные слова Кети. Видимо, прислушавшись к мнению подписчиков, Алексей передумал хвастаться своим шикарным времяпрепровождением и вскоре удалил провокационные снимки.

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