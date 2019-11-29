Гуф встречается с танцовщицей гоу-гоу, приехавшей из Челябинска покорять Москву

Похоже, 40-летний рэп-исполнитель окончательно осознал, что с Кети Топурией ему больше ничего не светит. Но решил не переживать долго.

В начале осени Гуф (Алексей Долматов) нежно поздравлял Топурию, отмечая, как сильно её любил. И у поклонников появилась надежда, что пара воссоединится. Но потом Кети представила публике нового жениха. А теперь и Гуф, судя по всему, тоже не свободен.

Появилась информация, что артист сейчас отдыхает в Таиланде. Но не грустит в одиночестве, а наслаждается времяпрепровождением с новой девушкой, пишет телеграм-канал Yobajur. Избранницу зовут Ольга, раньше она работала танцовщицей гоу-гоу в Челябинске, но оттуда перебралась в Москву.

Якобы знакомая Ольги опознала рэпера по татуировкам на видео, которые та размещала в соцсетях. В инстаграм-историях у Гуфа тоже появился ролик с женскими ногами, на которых красуются тату с Микки-Маусом — такие же есть и у Ольги.

Примечательно, что год назад стало известно о любовнице Гуфа Яне Шевцовой, после чего разрушились отношения Долматова и Топурии. Девушка тоже оказалась намного моложе рэпера и родилась на Урале, в Екатеринбурге.

Гуф нашёл утешение после разрыва с Топурией, выложив фото с полуголыми девушками