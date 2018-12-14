Дайверу перерезали шланг, и быстрое всплытие превратило его в шар

Алехандро Рамос стал похож на моряка Попая после несчастного случая во время погружения. Четыре года назад дайвер нырял за ракушками, когда проплывающий мимо корабль перерезал шланг для подачи воздуха. Мужчина вынужден был как можно быстрее подняться наружу, в результате чего пузырьки азота остались в его жировой ткани, сообщает The Sun.
Я находился на глубине 35 метров, когда грузовое судно перерезало шланг, по которому подавался воздух. Мне надо было как можно быстрее подняться, поэтому я сбросил свинцовый ремень и всплыл со скоростью пули. После я открыл глаза и ничего не видел
Алехандро Рамос
56-летний житель Перу чудом выжил, но его тело стало распухшим. Кроме того, мужчина набрал 30 кг и постоянно страдает от болей в груди и бедрах.
Я был очень подавлен и думал о суициде. Люди постоянно задают мне вопросы, подходят и трогают мои распухшие плечи. Они смеются и говорят: "Смотри, это же Попай!"
Алехандро Рамос
В надежде восстановить своё здоровье Алехандро отправился в военно-морской госпиталь в Лиме. Однако даже специалист по гипербарической и подводной медицине был в шоке от увиденного. Как правило, декомпрессионная болезнь лечится в гипербарической камере. Но, к сожалению, это не помогло Алехандро. Однако врачи не сдаются.
- Популярные
- По времени