60-летний старик четыре дня плавал в открытом море, оставшись без воды и еды

Джон Лоу четыре дня и три ночи дрейфовал в Южно-Китайском море, держась за спасательный круг. У старика был с собой лишь рюкзак, который оказался абсолютно бесполезным.

Джон работает инструктором по дайвингу, но в тот роковой день сильная волна перевернула его лодку у берегов острова Тиоман. Прежде чем он успел понять, что произошло, судно пошло ко дну. Всё, что Джон успел достать, — это рюкзак и спасательный круг, сообщает Oddity Central.

Сначала дайвер решил доплыть до берега самостоятельно. Но как он ни старался, сильное течение обратно затаскивало его в открытое море. К вечеру Джон уже не видел берега, и в этот момент его охватила паника. Следующие четыре дня он провёл в полном одиночестве, без еды и питьевой воды.

Как признался сам выживший, самым трудным было осознание того, что он совсем один. И ситуация стала настолько критичной, что он стал разговаривать с неодушевлёнными предметами. Впрочем, в физическом плане ему было не легче. Палящее солнце оставляло на его коже сильные ожоги, которые болели от каждого соприкосновения с одеждой. Тогда Джон решил её снять, но это сделало его ещё более уязвимым для солнечных лучей.

Чтобы остановить это жжение, я опускал лицо в воду. Но поскольку оно было всё в ожогах, то это было как будто 1000 игл вонзили мне под кожу. Так что мне приходилось выбирать — либо боль на солнце, либо в воде Джон Лоу

Джона нашли в море благодаря счастливой случайности. Мимо проходил корабль, который и подобрал бедолагу. Мужчина перенёс лёгочную инфекцию, почечную недостаточность из-за полного отсутствия жидкости, а также сильные ожоги по всему телу. Сейчас он полностью восстановился.