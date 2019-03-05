Соотечественников в России ждут на дальневосточном гектаре

В России, согласно президентскому указу, с 28 марта 2019 года, начинает действовать программа "Дальневосточный гектар" для участников программы добровольного переселения соотечественников, живущих за рубежом.

Эксперты считают, что часть сотни тысяч соотечественников захотят получить бесплатный "дальневосточный гектар" и приехать жить в Россию. По данным же Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, с 2007 года, когда был дан старт Государственной программы переселения соотечественников, из-за границы в 63 региона страны переехали более 650 тысяч человек.

По мнению генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергея Ховрата, "Дальневосточный гектар" — это право россиян бесплатно и быстро получить землю на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа.

— Теперь эта возможность открывается и для наших соотечественников, кто планирует вернуться обратно на родину. Приняв участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, они смогут оформить "дальневосточный гектар" ещё до получения гражданства, — рассказывает Сергей Ховрат.

При этом Ховрат отметил, что, безусловно, право оформить землю в собственность у наших соотечественников, вернувшихся в Россию по Программе добровольного переселения в Россию, появится после того, как они вступят в гражданство РФ.

— В Программе добровольного переселения соотечественников на Дальний Восток приняли участие 5348 человек, это менее 5% от общей численности всех участников программы переселения, отмечают в Министерстве по развитию Дальнего Востока.

Программа "Дальневосточный гектар" действует с 2016 года. На сегодняшний день бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Участниками программы стали более 73 тыс. граждан.

Напомним, что программа предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. Оформление участка по программе "Дальневосточный гектар" проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

Как отмечают в Минэкономразвития РФ, наибольшим спросом у россиян пользуется земля в Приморье — здесь граждане получили 16 тысяч участков. В Хабаровском крае и Республике Саха одобрено по 9,4 и 9,3 тысячи заявок. В Сахалинской области участки получили 8,3 тысячи участников.