Дальнобойщик расплакался как ребёнок, увидев напарника-кота, которого он потерял

У дальнобойщика из Техаса, США, Мэтью Б. довольно необычный напарник. За три года жизни кот Эш успел стать для мужчины лучшим другом, разъезжая вместе с ним на грузовике по стране.

Пару месяцев назад, когда друзья были в Спрингфилде, штат Огайо, кот случайно выскользнул из кабины. Испуганный незнакомой обстановкой Эш спрятался в кустах. Мэтью несколько часов безуспешно пытался найти своего компаньона, но у него ничего не вышло, и он был вынужден продолжить путь.

И пока дальнобойщик старался брать работу, предполагающую путь через то место, где он потерял кота, Эшу помогла незнакомка. Кимберли Т. отдала его в организацию по спасению животных Lollypop Farm.

К счастью, у Эша был микрочип, который помог отследить его хозяина. Сотрудники организации были ошеломлены, когда узнали, что дом кота находится в 2,4 тысячи километров.

Работники Lollypop Farm позвонили Мэтью, чтобы сообщить радостную новость. Когда дальнобойщик узнал, что его любимая кошка в целости и сохранности, он при первой же возможности приехал её забрать.

Когда они наконец встретились, мужчина не смог сдержать эмоций. Ведь он два месяца думал, что они больше никогда не воссоединятся. Обнимая кота, Мэтью расплакался и назвал это рождественским чудом, пишет Bored Panda.

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