Дана Борисова выписалась из больницы и забрала дочь

Дана Борисова успешно прошла лечение в Боткинской больнице от острого ларингофарингита. Об этом она написала в "Инстаграме".

Она сообщила, что болезнь её больше не беспокоит. Кроме того, ей наконец удалось увидеть дочь. Ранее экс-супруг телеведущей Максим Аксёнов запрещал ей встречаться с 10-летней Полиной, а во время их последнего разговора девочка заявила, что не хочет общаться с мамой.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official) Дек 19, 2017 at 9:41 PST

По словам Борисовой, отношения с бывшим супругом нормализовались.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official) Дек 20, 2017 at 5:18 PST

Самая любимая на свете #ДевочкаМечта. Теперь через день я забираю тебя из школы. Спасибо твоему папе. Вчера вместе сделали уроки и съездили на тренировку в бассейн, сегодня у меня снова съёмка… Послезавтра я снова на весь день заступаю в смену как мама любимой доченьки, — написала Дана Борисова.