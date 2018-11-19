Дана Борисова обвинила в смерти Евгения Осина его своенравие и упрямство

Дана Борисова заявила, что виновником смерти Евгения Осина стал он сам. В интервью "Звезде" телеведущая рассказала, что певец упорно отказывался от помощи, которую ему предлагали окружающие.

Как объяснила Дана Борисова, Евгению Осину пыталось помочь множество людей, однако сам он не сделал ничего для своего спасения.

Тот случай, когда хотели помочь, когда все помогали. Он пролежал две недели назад в больнице с золотыми капельницами, с ресторанным питанием. Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь Дана Борисова

Девушка рассказала, что друзья устроили Евгения в хорошую больницу "с ресторанным питанием и золотыми капельницами". Тем не менее мужчина не захотел лечиться от алкоголизма.

Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно, от этого разрывает просто Дана Борисова

Напомним, что ранее Дана Борисова и сама проходила лечение от наркотической и алкогольной зависимости. К счастью, медики помогли телеведущей справиться с заболеваниями, и вот уже полтора года она не употребляет ни запрещённые вещества, ни спиртное.