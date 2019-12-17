Дочь Даны Борисовой рассказала правду о той ночи, когда к ним приехала полиция

Девочка утверждает, что её мама в очередной раз врёт, и намекнула, что та снова вернулась к старой зависимости.

В квартиру телеведущей приехала полиция вместе с её бывшим возлюбленным, который забрал их 12-летнюю дочь. Сама Борисова утверждает, что причиной конфликта стало агрессивное поведение девочки. Якобы Полина вела себя грубо, а также испортила рукопись мамы. Однако у девочки своя версия событий, которую она написала в "Инстаграме".

Полина рассказала, что конфликт произошёл из-за старых проблем Борисовой, намекая на её наркотическую и алкогольную зависимость. Девочка также опровергла тот факт, что она испортила мамины записи. И уточнила, что все подробности знают полиция и органы опеки.

Из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, скорая отвезла меня в детскую больницу. Слава богу, ничего сверхсерьёзного, врачи сказали: "До свадьбы заживёт" Полина

Своё громкое заявление девочка закончила тем, что сообщила о грядущей реабилитации её мамы на Самуи. Также Полина опубликовала сториз со шпицем, которого забрала у мамы. Свой поступок она объяснила тем, что собаке было небезопасно оставаться дома из-за разбросанных "лекарств" телеведущей.

Сейчас Борисова работает над книгой "Жизнь под кайфом", в которой планирует рассказать, как ей удалось победить зависимость от наркотиков и алкоголя.