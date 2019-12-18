До ссоры с дочкой Дана Борисова вызывала скорую, чтобы снять ломку

21

Фото © Instagram/danaborisova_official

Появились новые подробности конфликта ведущей с дочкой. Судя по всему, намекая о возвращении своей мамы к зависимости, девочка не врала.

За пару дней до ссоры, в результате которой в квартиру Даны вместе с полицейскими приехал её экс-бойфренд и забрал 12-летнюю дочь, Борисова вызывала себе скорую. Тогда ведущая жаловалась на головные боли и плохое самочувствие, пишет телеграм-канал Mash.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a>, Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danaborisova_official/" target="_blank">danaborisova_official</a></p>

В итоге медики пришли к выводу, что причина недомогания 43-летней Даны — абстинентный синдром на фоне приёма запрещённых веществ, то есть "ломка". Её привели в чувство и направили к наркологу. Вскоре ведущая должна отправиться на Самуи для реабилитации.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danaborisova_official/" target="_blank">danaborisova_official</a></p>

Однако сама Дана отрицает, что употребляла алкоголь или наркотики, и заявила, что готова пройти тесты, чтобы это доказать. По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, доктор Борисовой объяснил, что у неё просто эмоциональная дисрегуляция.

Дана неоднократно говорила о своём биполярном расстройстве, она принимает препараты. Она сейчас не всегда справляется с эмоциями. <...> На данный момент точно нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики

Никита Лушников

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danaborisova_official/" target="_blank">danaborisova_official</a></p>

Сейчас Дана Борисова борется за дочь с бывшим возлюбленным Максимом Аксеновым и за щенка, которого якобы забрала с собой Полина. Ведущая жалуется, что её обвиняют в избиении дочери. Хотя, по некоторым данным, девочку после ссоры доставили в больницу с сотрясением.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×