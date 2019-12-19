Дана Борисова сделала заявление по поводу наркотиков, сравнив себя с Бочкарёвой

По словам ведущей, она уже долгое время не употребляет запрещённые препараты и готова это доказать.

43-летняя Дана Борисова эмоционально отреагировала на появившуюся информацию о том, что вернулась к старой зависимости. Она поспешила успокоить подписчиков и в "Инстаграме" назвала обвинения чушью. Экс-ведущая "Армейского магазина" заявила, что никакой "наркотической ломки" у неё не было.

Дорогие мои 😍😍‼️Так надоела чушь о себе, что, мол, ночью ВЫЗЫВАЛА РЕАНИМАЦИЮ 😆🤣🤣последствие наркотической ломки и т.д. Я ЧИСТА УЖЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА, без алкогольных и наркотических веществ Дана Борисова

Также Дана указала, что с доктором Кириллом Маслиевым она собирается сходить в "суперцентр" для сдачи анализов и даже провести тест "по волосам на голове", чтобы доказать, что обвинения ложны. Борисова вспомнила недавнюю историю с актрисой Натальей Бочкарёвой, которую задержали с кокаином. И отметила, что не собирается "отмалчиваться", как она.

Напомним, что артистку заподозрили в возвращении к употреблению наркотиков после ссоры с её дочкой Полиной. В ту ночь в квартиру Борисовой вместе со скорой и полицией приехал бывший возлюбленный ведущей Максим Аксёнов, который забрал дочь с собой. После девочка отметила, что скандал произошёл из-за старых проблем мамы. Теперь Дана пытается вернуть Полину и своего щенка, которого та забрала.

Дочь Даны Борисовой рассказала правду о той ночи, когда к ним приехала полиция